مكتبة محمد بن راشد تحتفي بكتاب «الهوية الوطنية» لجمال السويدي

نظّمت مكتبة محمد بن راشد في دبي حفل توقيع ومناقشة كتاب «الهوية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.. بين خصوصية الثوابت والقيم وعالمية المعايير»، لمؤلفه نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الدكتور جمال سند السويدي، وذلك بحضور كوكبة من الكتّاب والمفكرين والأكاديميين والدبلوماسيين والمهتمين بالشأن الوطني والفكري.

أدار الندوة الكاتب والإعلامي عبدالعزيز المعمري، الذي قدّم عرضاً تمهيدياً شاملاً لأهم محاور الكتاب، كما شارك في النقاش كل من مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»، محمد الحمادي، والمؤسِّس والرئيس التنفيذي لشركة «هتلان ميديا»، الدكتور سليمان الهتلان، حيث أثنى الحمادي على الكتاب الذي يُعد محاولة لبلورة هوية وطنية ديناميكية، تتفاعل مع متطلبات العصر، قائلاً: «إن المؤلف قدّم في هذا الكتاب معالجة شاملة تتجاوز الطرح التقليدي». وأضاف: «الكتاب لا يكتفي بوصف الواقع، بل يقدم رؤية استراتيجية لكيفية استدامة الهوية الوطنية الإماراتية وسط تحولات سريعة عالمياً».

من جهته، أشار الهتلان إلى أن قوة الكتاب تكمن في زاويته التحليلية المركبة، حيث لا يفصل بين البُعد الثقافي والسياسي والاقتصادي للهوية، بل يدمجها في رؤية متكاملة تسعى إلى فهم كيف تُصنع الهويات، وكيف يمكن صيانتها في الدول الحديثة، مضيفاً: «هذا الكتاب ليس فقط عن الإمارات، بل هو مرجع لأي دولة تبحث عن تحقيق التوازن بين الوطنية والعولمة».

وقال السويدي: «إن التوازن بين الأصالة والحداثة يجعل من دولة الإمارات نموذجاً يمتاز بمستوى عالٍ من اللُّحمة الوطنيّة، والمواطَنة الراسخة»، مشيراً إلى أن الكتاب يكشف كيف أدرك قادة دولة الإمارات المستقبل الوشيك لبلادهم في مرحلة ما بعد النفط.

وفي ختام الحفل، قام السويدي بتوقيع نسخ من كتاب «الهوية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.. بين خصوصية الثوابت والقيم وعالمية المعايير»، للحضور الذين أجمعوا على أن الكتاب يمثّل إضافة نوعية ومرجعية فكرية مهمة، لكل باحث وصانع قرار ومواطن مهتم بمستقبل الوطن، وهو دعوة مفتوحة لإعادة التفكير في سؤال الهوية بمعناه الأعمق والأشمل.