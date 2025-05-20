«سرد الذهب».. 5 شخصيات ثقافية تنضم إلى لجنة الجائزة

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، انضمام خمس شخصيات ثقافية وفكرية بارزة إلى عضوية اللجنة العليا لجائزة «سرد الذهب»، في دورتها الثالثة، تجسيداً لالتزام المركز بتطوير المشهد السردي المحلي والعربي، وترسيخاً لمكانة الجائزة منصةً رائدةً للاحتفاء بفنون السرد الشعبي والقصصي، ودعم الدراسات الشعبية والإنتاجات البصرية المرتبطة بالتراث الثقافي العربي والإماراتي.

ويترأس اللجنة العليا للجائزة هذا العام المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية، الدكتور عبدالله ماجد آل علي، صاحب البصمات الواضحة في تطوير المشهد الثقافي المحلي، إضافة إلى عضوية كل من مدير إدارة التراث الفني في معهد الشارقة للتراث الباحث والفنان الإماراتي، علي العبدان الشامسي، والكاتب والروائي السوري، تيسير خلف، صاحب التجربة الثقافية الثرية في توثيق الحكايات الشعبية والخيال السردي، والباحثة السعودية، الدكتورة أسماء بنت مقبل الأحمدي، المتخصّصة في مجالات النقد والسرديات، والدكتورة المغربية، نجيمة طاي طاي غزالي، الخبيرة في مجال التراث اللامادي والمرويات الشفهية.

وقال الدكتور عبدالله آل علي: «تعكس الجائزة بما تحمله من رمزية ثقافية واهتمام بالسرد العربي الأصيل، الدور المحوري الذي يضطلع به مركز أبوظبي للغة العربية في الارتقاء بفنون الحكاية، وتوثيق عناصر التراث غير المادي، من خلال مبادرات تجسّد مكانة السرد بوصفه إحدى ركائز الهوية الثقافية، وأداة فاعلة لحفظ الذاكرة المجتمعية، في سياق رؤية ثقافية تستلهم القيم الإماراتية الأصيلة، وتنسجم مع توجهات الدولة في تنمية المشهد الثقافي والإبداعي الإماراتي، وتمكين الكفاءات الوطنية من الإسهام في رسم ملامح الحراك السردي العربي».

وأضاف: «يجسّد التشكيل الجديد للجنة العليا حرص المركز على استقطاب الخبرات الفكرية والنقدية البارزة، بما يسهم في تطبيق أعلى معايير التقييم والشفافية، ويرسخ مكانة الجائزة محركاً فاعلاً لفنون السرد العربي، ومنصةً حيويةً لتمكين المبدعين ودعم الطاقات السردية، وتوسيع آفاق التعبير القصصي والبصري بما يثري الحراك الثقافي الإماراتي والعربي».

وتستقبل الجائزة طلبات الترشّح لدورتها الثالثة حتى 31 الجاري، ضمن سعيها إلى تكريم الإبداعات السردية في فئاتها الست: السردية الإماراتية، والرواة، والقصة القصيرة للأعمال السردية المنشورة وغير المنشورة، والسرد البصري، والسرود الشعبية.