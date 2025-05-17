القرية العالمية: آخر 3 أيام تعدكم بالكثير

تستعد القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، للترحيب بضيوفها في أيامها الثلاثة الأخيرة، وآخر عطلة نهاية أسبوع من الموسم الـ29 الجاري. وتدعو الوجهة العائلية الجميع للاستفادة من أروع صفقات التسوق الخاصة بنهاية الموسم، والعروض التي تقدّمها للجميع، بما يشمل عرض الدخول المجاني للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً، إضافة إلى التلذّذ بخيارات المأكولات والمشروبات العالمية غير المحدودة.

ويمكن لضيوف القرية العالمية الاستمتاع بتجربة تسوق عالمية لا مثيل لها، من خلال أكثر من 3500 منفذ بيع في 30 جناحاً ثقافياً، واغتنام الفرصة لاقتناء أروع المنتجات اليدوية والإكسسوارات والهدايا التي تُعرض في صفقات رائعة خاصة بنهاية الموسم.

كما تمنح القرية العالمية الفرصة للعائلات للاستفادة من عرض الدخول المجاني للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً، إضافة إلى ساعات العمل الإضافية، بحيث تستقبل ضيوفها يومياً إلى 1:00 بعد منتصف الليل، مع عروض مذهلة للألعاب النارية التي ستضيء سماءها في كل ليلة، لتختتم مع ضيوفها ومحبّيها من العائلات والأصدقاء، الموسم الأضخم لها على الإطلاق في أجواء غامرة وملأى بالروائع.