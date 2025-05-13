مصر تنعى فناناً نقش الجمال في ذاكرة الوطن.. وداعاً عصمت داوستاشي

قالت نقابة الفنانين التشكيليين المصريين اليوم (الثلاثاء) إن الفنان عصمت داوستاشي توفي عن عمر ناهز 82 عاماً بعد رحلة عطاء امتدت لأكثر من ستة عقود برع خلالها في مجالات الرسم والتصوير والطباعة والتصميم والأعمال الفنية المركبة.

كما نعت وزارة الثقافة الفنان الراحل في بيان قالت فيه: «برحيل الفنان الكبير عصمت داوستاشي، فقدت الساحة الثقافية قامة فنية رفيعة، ومبدعاً استثنائياً نقش الجمال في ذاكرة الوطن، وكان أحد أعمدة الحركة التشكيلية في مصر».

وأضافت «شكلت أعماله ملامح جمالية وإنسانية عميقة عبرت عن روح الفن، وتفاعلت مع التراث المصري العريق.. كان فناناً مهموماً بالجمال، ومثقفاً حقيقياً ظل وفياً لقيم الإبداع والتنوير، وستظل بصماته حاضرة، وقيمته الإبداعية ماثلة في ذاكرتنا الثقافية».

ولد عصمت عبدالحليم إبراهيم في الإسكندرية عام 1943 وتخرج في كلية الفنون الجميلة قسم النحت ليبدأ بعدها رحلة فنية طويلة شارك خلالها في العديد من المعارض داخل مصر وخارجها.

استلهم معظم أعماله من عناصر التراث المصري وغلبت على لوحاته الألوان الزاهية، كما مثلت المرأة الشخصية الرئيسة في معظم هذه الأعمال، إذ قال إنها تمثل بالنسبة له مصر، واكتسب لاحقاً لقب «عصمت داوستاشي» نسبة إلى لقب عائلته التي تنحدر من جزيرة كريت.

وأصدر سيرته الذاتية في كتاب بعنوان «الرملة البيضاء.. ذكريات سكندري» الذي تناول فيه بشكل أساسي علاقته بمدينة الإسكندرية وعشقه لها.