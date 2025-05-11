في رحاب مكتبة محمد بن راشد.. حوار بين ثقافتين

أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، محمد أحمد المر، أن المكتبة تبنت منذ تأسيسها فلسفة تقوم على المزج بين أصالة الكتاب وحداثة الوسائط، إذ لم تعد المكتبة مجرد مكان للاطلاع، بل فضاء مفتوح للتجربة والتفاعل والتفكير، يجمع تحت سقفه الطلبة والباحثين والقراء من جميع الفئات، ويوفر لهم بيئة معرفية متكاملة تشمل قاعات دراسية متطورة ومرافق ملهمة ومصادر معلومات رقمية في شتى المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال محمد المر، القنصل العام لجمهورية بيرو في دبي والإمارات الشمالية، كاتيا أنخيليس فارغاس، والوفد المرافق لها، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثقافية وبحث فرص التعاون المعرفي المشترك.

وشهد اللقاء تبادلاً للحديث حول الإرث الحضاري والهوية الثقافية لشعوب أميركا اللاتينية، لاسيما تاريخ بيرو الذي يحمل في تضاريسه تنوعاً مذهلاً من الطبيعة والإنسان، ويمتزج فيه التعدد العرقي واللغوي بأساطير قديمة وتقاليد نابضة بالحياة. وتناول الجانبان خلال اللقاء مستقبل المكتبات في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم الرقمي، ودور التكنولوجيا في إعادة تشكيل مفهوم المعرفة والوصول إليها.

وأشادت كاتيا أنخيليس فارغاس بما تشهده دولة الإمارات من تطور عمراني وثقافي فريد جعل منها وجهة عالمية تحتضن التنوع والانفتاح، مشيرة إلى أن الأمان والاستقرار والبيئة الداعمة للثقافة والمعرفة هي ما يميز دولة الإمارات على الساحة العالمية.

وعبّرت القنصل البيروفي عن تطلع بلادها إلى تعزيز الشراكة الثقافية مع دولة الإمارات، لافتة إلى أن بيرو تتمتع بمناخ متنوع وطبيعة خلابة تشمل الجبال والسواحل والغابات الكثيفة، ما يجعلها وجهة سياحية متميزة. وأكدت وجود علاقات استراتيجية متنامية بين البلدين في مجالات التعليم والصناعة والتجارة والسياحة الثقافية، مشددة على أهمية تعميق التبادل المعرفي كجسر للتفاهم بين الشعوب.

بينما قال محمد المر إن «ما ينعم به المواطن والمقيم في دولة الإمارات هو ثمرة رؤية القيادة الحكيمة التي جعلت الإنسان أولوية مطلقة، وسعت إلى بناء مجتمع متسامح ومثقف ومترابط، تتمازج فيه جميع الأطياف لتصنع مدينة هزمت المستحيل»، مشيراً إلى أن ما حققته الدولة من إنجازات ومشاريع وضعتها في مصاف الدول المتقدمة من حيث التأثير الحضاري والمعرفي.

وأضاف أن التكنولوجيا لم تلغِ دور الكتاب، بل وسعت أفقه، وجعلت من المعرفة رحلة مرنة سريعة لا تحدها رفوف أو أزمنة، بل يكفي المستخدم نقرة زر ليفتح بوابة إلى العوالم الفكرية المختلفة. وشدد على أن الذكاء لا يكمن في امتلاك التقنية فقط، بل في توظيفها بما يخدم الوعي ويعزز قيمة البحث ويصقل الذائقة الفكرية لدى الأجيال المتعاقبة.

تبادل هدايا

أهدى رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، محمد أحمد المر، للقنصل العام لجمهورية بيرو في دبي والإمارات الشمالية، كاتيا أنخيليس فارغاس، كتاب «السينما في بيرو» الذي يوثق تاريخ الفن ويستعرض أهم صناع السينما البيروفية، كما قدّم لها أحدث كتبه بعنوان «مدغشقر.. سواحل وقوارب»، وهو توثيق بصري وأدبي لرحلة قام بها المر إلى مدغشقر، يبرز فيها جمال الطبيعة وحكمة التفاصيل الصغيرة من خلال عدسة الكاميرا.

بينما أهدت قنصل بيرو إلى محمد المر كتاباً فنياً من إصدار وزارة خارجية بيرو، يجسد عبر صفحاته تعبيرات الفن البيروفي بروحه اللاتينية الأصيلة.

محمد المر:

. المكتبة تبنت منذ تأسيسها فلسفة المزج بين أصالة الكتاب وحداثة الوسائط.

كاتيا أنخيليس فارغاس:

. الإمارات تشهد تطوراً عمرانياً وثقافياً فريداً جعل منها وجهة عالمية تحتضن التنوع.