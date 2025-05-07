«عالم من القصص» تؤسس 120 مكتبة في مستشفيات الدولة

أطلقت مجموعة «كلمات»، بالتعاون مع «نستله الإمارات»، وبدعم من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مبادرة إنسانية ثقافية بعنوان «عالم من القصص»، تهدف إلى تأسيس 120 مكتبة في أجنحة وأقسام الأطفال ومناطق اللعب بالمستشفيات والمراكز الطبية في جميع أنحاء دولة الإمارات، في خطوة ترسّخ التزام المجموعة بتمكين الأطفال وتعزيز المعرفة حتى في الظروف الصعبة.

وجاءت المبادرة استجابة لحاجة الأطفال داخل المرافق العلاجية إلى بيئة غنية ومحفزة، تجمع بين التعلم والدعم النفسي، من خلال توفير محتوى قصصي وتثقيفي متنوع يشجعهم على القراءة والاستكشاف، ويخفف عنهم آثار التجربة العلاجية.

ووقّع المذكرة كل من المدير العام لـ«مجموعة كلمات»، أحمد العلي، والمدير العام لشركة «نستله الإمارات»، حسن عطية، وذلك ضمن توجه مشترك يدمج الثقافة بالصحة النفسية في المبادرات المجتمعية الموجهة للطفل.

وتشمل المبادرة تأسيس 120 مكتبة تضم 3600 كتاب (بواقع 30 كتاباً لكل مكتبة)، وتتناول الإصدارات موضوعات تعليمية وتوعوية موجهة للأطفال، كالتغذية الصحية، وفهم إشارات الجوع والشبع، والمناعة، والعادات اليومية، إلى جانب قصص تعزز التفكير الإيجابي والتعلم الذاتي، إضافة إلى أجهزة لوحية رقمية مجهزة بمحتوى تفاعلي.

وقال أحمد العلي: «تعكس هذه المبادرة التزام مجموعة كلمات برؤيتها الاستراتيجية في تمكين الأطفال، وتعزيز فرصهم في التعليم والمعرفة، لاسيما في البيئات التي تواجه تحديات صحية أو اجتماعية، فنحن في (كلمات) نؤمن بأن الكتاب رفيق حقيقي للطفل في مسيرته نحو الشفاء والنمو، ونعمل من خلال مبادراتنا المتواصلة على تقديم محتوى معرفي وإنساني يساند الأطفال في تجاوز الصعوبات، ويدعم صحتهم النفسية والعاطفية من خلال القراءة والتعلّم».

وقال حسن عطية: «ننطلق من رسالتنا في تسخير قوة الغذاء لتحسين جودة الحياة للجميع اليوم ولأجيال المستقبل. وهذه الشراكة مع مجموعة كلمات، بدعم من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تجسد هذه الرؤية على أرض الواقع من خلال دعم الأطفال عبر قصص تعليمية تلهمهم لحياة أكثر صحة».

وتمثل المبادرة نموذجاً للابتكار الاجتماعي القائم على التعاون بين القطاع الثقافي والخاص، وتدعم الجهود الوطنية في توفير بيئة تعليمية وثقافية متكاملة داخل المستشفيات، تأكيداً لدور القراءة في تحسين جودة الحياة، وتعزز التعافي النفسي للأطفال.