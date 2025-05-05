منتدى القوز للريادة الإبداعية.. منصة لأصحاب الأفكار الخلاقة

بدأت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) استعداداتها لتنظيم النسخة الثالثة من منتدى القوز للريادة الإبداعية، الهادف إلى تمكين رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيزهم على تطوير وتنمية مشروعاتهم.

وتسعى الهيئة من خلال المنتدى إلى إبراز أهمية قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، وما يتضمنه من تسهيلات وفرص مختلفة تسهم في تحقيق رؤية دبي بأن تكون مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي بحلول 2026، وهو ما يتماشى مع التزامات الهيئة الرامية إلى الاستثمار في الطاقات والكفاءات الشابة.

ويشهد المنتدى، الذي تستضيفه منطقة القوز الإبداعية، خلال الربع الرابع من العام الجاري، سلسلة من المحادثات مع نخبة من الخبراء في ريادة الأعمال وقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، إضافة إلى تنظيم باقة من ورش العمل التفاعلية، ولقاءات التواصل والجلسات الحوارية التي تناقش موضوعات مختلفة تتعلق بريادة الأعمال وسبل الارتقاء بها، كما يتضمن المنتدى مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تمكن أصحاب المشروعات من تطوير مهاراتهم الريادية.

كما أعلنت «دبي للثقافة» عن فتح باب المشاركة في النسخة الثالثة من مسابقة القوز للريادة الإبداعية التي تنظم على هامش المنتدى، بهدف تعزيز المنافسة بين رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيعهم على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في تطوير قطاع ريادة الأعمال في دبي، وتحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي الرامية إلى الجمع بين المشاروعات الإبداعية ورؤوس الأموال الباحثة عن فرص استثمارية.

بيئة محفزة

من جهتها، أكدت مديرة إدارة المشاريع والفعاليات في «دبي للثقافة»، خلود خوري، أهمية منتدى القوز للريادة الإبداعية، ودوره في دعم قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية والنهوض به، وتعزيز مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة.

وقالت: «تسعى الهيئة من خلال المنتدى والمسابقة إلى توفير بيئة محفزة على ريادة الأعمال في دبي، وخلق مناخ تنافسي إيجابي يسهم في دعم الاقتصاد الإبداعي، والارتقاء بالمشروعات والأعمال الإبداعية، إذ تحرص (دبي للثقافة) عبر مبادراتها النوعية على جذب واستقطاب المستثمرين وأصحاب المواهب والمبدعين، وتحفيزهم على تأسيس وتطوير مشاريعهم المبتكرة في الإمارة»، مشيرة إلى أن المنتدى يُعد فرصة نوعية لبناء جسور التواصل بين رواد الأعمال والخبراء والمستثمرين في مختلف المجالات، ما يسهم في إثراء معارفهم، وتعزيز روح الابتكار لديهم.

ولفتت خلود خوري إلى أن مسابقة القوز للريادة الإبداعية تشجع رواد الأعمال على إطلاق العنان لمشاريعهم، ومواصلة مسيرتهم المهنية لدفع عجلة الابتكار في مختلف المجالات الإبداعية.

فرص وجوائز

وتستقبل «دبي للثقافة» طلبات المشاركة في مسابقة القوز للريادة الإبداعية حتى 30 يونيو المقبل، إذ سيحظى رواد الأعمال الذين سيصلون إلى القائمة المختصرة بفرصة عرض مشاريعهم أمام المشاركين في منتدى القوز للريادة الإبداعية، ولجنة تحكيم تضم نخبة من خبراء الصناعة والمستثمرين وشركاء المنتدى، ستتولى مهمة تقييم المشروعات المشاركة تمهيداً لاختيار الفائزين بالمسابقة، بناءً على معايير عدة، من بينها الإبداع في فكرة المشروع وتفرده وقدرته على المنافسة، والتزامه بتحقيق الاستدامة من حيث الموارد والإيرادات وآفاق النمو على المدى الطويل، إلى جانب تأثيره المحتمل في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، ومساهمته في تعزيز الابتكار والتنوع الثقافي وخلق فرص العمل، ومدى فهم رائد الأعمال لمتطلبات السوق المستهدف واحتياجات العملاء، وإمكانات النمو والتطور والتوسع في السوق.

وسيحصل الفائز بالمركز الأول على مكافأة قدرها 80 ألف درهم، والفائز بالمركز الثاني 50 ألفاً، وسيمنح صاحب المركز الثالث 30 ألفاً، كما سينال الفائزون مجموعة جوائز أخرى مقدمة من شركاء المنتدى.

وشهدت النسختان الأولى والثانية من المنتدى مشاركة أكثر من 2000 مبدع ورائد أعمال ومستثمر، وقدمتا نحو 59 ورشة عمل وحلقات نقاش وخطابات رئيسة وأنشطة مختلفة، إضافة إلى مشاركة 10 جهات خاصة وحكومية قدمت الدعم والمعرفة وخدماتها للمشاركين.

فئات المسابقة

تستهدف مسابقة القوز للريادة الإبداعية كل الشركات الناشئة بالدولة في مراحلها الأولى، التي لم يتجاوز عمرها عامين من لحظة إطلاقها، وهي متاحة أمام كل رواد الأعمال في الصناعات الثقافية والإبداعية داخل الدولة، وتشمل: الإعلان والتسويق والإنتاج الثقافي والتصنيع الحرفي، والعمارة والتخطيط العمراني، والبث التلفزيوني والإذاعي، وكذلك الحِرَف اليدوية والفنون، والتصميم الغرافيكي والصناعي والرقمي، وتصاميم الأزياء والمنتجات، والتراث والمتاحف والمكتبات وعلم الآثار، وصناعة الموسيقى والسينما وإنتاج الرسوم المتحركة، والفنون المسرحية والأدائية، والفنون البصرية والتصوير الفوتوغرافي، والأفلام والبث الصوتي وإنتاج المحتوى، وصناعة النشر والأدب، والألعاب الإلكترونية، وفنون الطهي وثقافة الطعام، ويتوجب على جميع رواد الأعمال الذين يتطلعون إلى المشاركة في المسابقة تقديم نموذج أولي عن أعمالهم، وأن يكون قابلاً للتطبيق.

خلود خوري:

. المنتدى يدعم قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية ويسهم في النهوض به.

. 2000 مبدع ورائد أعمال ومستثمر، شاركوا في النسختين السابقتين.