صورة من الشارقة بمليون درهم.. وخريطة من «عصر الذهب» بـ 3 ملايين

لا يكتفي «أبوظبي للكتاب 2025»، بعرض الكتب، إذ تقدّم الدورة الـ34 للمعرض تجربة استثنائيّة يعبّر من خلالها الزوّار الأزمنة، ويصافحون حضارات لاتزال تعيش بين صفحات ورقٍ أصفر، وصور تنطق بمشاهد خالدة، ليتحوّل، في أحد أركانه، إلى أرشيف نوافذه مشرعة على ذاكرة البشرية عبر مقتنيات نادرة أبرزها خريطة للعالم يتجاوز ثمنها الثلاثة ملايين درهم.

وقال المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، مدير معرض أبوظبي الدولي للكتاب، سعيد حمدان الطنيجي: «إلى جانب المؤلفات والموسوعات الفكرية والمعرفية، يتمتّع المعرض هذا العام باحتضانه العديد من المقتنيات النادرة التي تعكس مدى ثراء وأهمية التراث الثقافي العربي والإنساني، وسعي دور النشر للاحتفاء بهذا الموروث الثريّ، أهمها خريطة للعالم من الأندر والأغلى ثمناً بثلاثة ملايين و200 ألف درهم، إلى جانب مجموعة واسعة من المقتنيات التي تعكس مدى اهتمام الحدث باستعراض التراث المعرفي، والفكري، والإبداعي للإنسان على مر العصور».

وفي إحدى زوايا المعرض، تُبرز شركة «اقتناء»، لمؤسسها محمد آصف، واحدة من أقدم الصور الفوتوغرافية المعروفة لحكام الإمارات؛ صورة التُقطت في عام 1903 لحاكم الشارقة بعدسة الكابتن البريطاني تشارلز كورتني بيل، وتُعرض بسعر 250 ألف يورو (مليون و38 ألف درهم).

وهذه الصورة تُعد وثيقة بصرية نادرة تسجل لحظة محورية من تاريخ المنطقة، وتُعرض ضمن ألبوم استثنائي يضم 91 صورة رصدها بيل خلال خدمته في الخليج والهند؛ صور تنطق بما عجزت الكتب عن سرده.

ولمن يعتقد بأن الخرائط مجرد رسومات، يقدم المعرض درساً بصرياً من «عصر الذهب في رسم الخرائط»؛ أربع لوحات ضخمة من القرن الـ17، رسمها الفرنسي نيكولاس دي فير بدقة فنية، تعرض خرائط القارات وتُقدّر قيمتها بثلاثة ملايين و200 ألف درهم.

كما يُعرض أطلس بحري هولندي نادر يعود لعام 1700 للرسّام يوهانس فان كولن، يتناول الطرق البحرية العالمية آنذاك، ويُقدَّر سعره بمليونين و700 ألف درهم، في دلالة على الأهمية الجغرافية والمعرفية للخرائط في فهم تطور العالم.

وفي ركن المخطوطات، تتجلى الثقافة الإسلامية في أبهى صورها: نسخة نادرة من كتاب «مقاصد الفلاسفة» للإمام الغزالي تعود إلى القرن الـ13، تقدر قيمتها بنحو 166 ألف درهم، وطبعة أولى نادرة من كتاب العالم الذي اختاره المعرض لهذه الدورة «ألف ليلة وليلة» صادرة عن مطبعة بولاق في عام 1834 تقدر قيمتها بنحو مليون و250 ألف درهم تخليداً لسفر أدبي عابر للأزمنة.