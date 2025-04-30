«عدسة البدايات الأدبية» يحتفي بـ 5 قامات إماراتية

دشنت مكتبات الشارقة معرض «عدسة البدايات الأدبية» في مول 06 بمنطقة الجرينة، وسيستمر حتى الرابع من مايو المقبل، وذلك بالتعاون مع اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، ضمن برنامج الفعاليات التي تنظمها «مكتبات الشارقة» بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس أول مكتبة عامة في الإمارة.

ويأخذ المعرض زواره في رحلة تعريفية تسلط الضوء على مسيرة خمسة من أبرز الأدباء الإماراتيين، هم: أحمد أمين المدني، وحبيب الصايغ، ومريم جمعة فرج، وأحمد راشد ثاني، وسالم الحتاوي، من خلال عرض سيرهم الذاتية وإصداراتهم الأولى، بهدف تقديم تجاربهم التي انطلقوا بها في عالم الأدب والكتابة أمام الجمهور، وإبراز إسهاماتهم في المشهد الثقافي لدولة الإمارات، بما يعزز حضور هذه النماذج الملهمة في الذاكرة الأدبية للمجتمع، ويقدِّمها للأجيال الصاعدة كقدوة في القراءة والكتابة والإبداع.