معرض «جي بي إي إكس» في دبي.. رحلة في سحر الثقافة اليابانية

بروح شغوفة باكتشاف سحر الثقافة اليابانية وعكس ألقها للجمهور في دبي، نجح أربعة شباب إماراتيين في تحويل شغفهم بالأنيمي إلى حدث ترفيهي نابض بالإبداع، حمل عنوان معرض «جي بي إي إكس» الترفيهي الدولي، الذي يحتضنه مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو، ليأخذ زوّاره في رحلة مذهلة تمتد على مدار ثلاثة أيام، تمزج بين سحر «البوب» الياباني وعالم الأنيمي المذهل والفنون المعاصرة تحت سقف واحد، فيما يجتمع تحت خيمة المعرض الذي يضم برنامجاً حافلاً بالعروض الحية والورش التفاعلية التي تحتفي بجماليات الثقافة اليابانية وتفتح للخيال آفاقاً بلا حدود، ثلة من عشاق الأنيمي والكوسبلاي والألعاب والدبلجة.

منصة سنوية

وكشف الشريك في معرض «جي بي إي إكس» الترفيهي الدولي حمد النعيمي، في بداية حديثه مع «الإمارات اليوم»، عن فترة الإعداد والتحضير للحدث، التي امتدت لمدة ستة أشهر، وتطلب تنفيذها أربعة أشهر، ليتقاسم مسؤولياتها ومهامها الشباب الأربعة، محققين أهدافهم بتقديم منصة سنوية، تطمح لأن تكون الأكبر في دبي، وتتخصص في ثقافة البوب اليابانية التي تستقطب مجموعة من أبرز نجوم الدبلجة والغناء في عالم الأنيمي، قائلاً «يصبّ اهتمامنا الرئيس في إطلاع الجمهور على الثقافة اليابانية واكتشافها من قبل شرائح الشباب المهتم، والعمل على إبراز المواهب المحلية والعربية في هذا المجال. فيما يهدف هذا المعرض الفني الفريد إلى أن يكون مساحة للتواصل والتعلم والإبداع، حيث تتلاقى الطاقات الشابة مع عشاق الثقافة اليابانية لصنع ذكريات لا تُنسى».

فرص فريدة

أمّا المدير التنفيذي للمعرض عبدالرحمن أحمد البشري، فتوقف عند أبرز النجوم اليابانيين الذين يستضيفهم هذا الحدث العالمي، قائلاً «تضم قائمة الضيوف كلاً من هيروشي كيتاداني، وريوسي ناكاو، وشوتارو موركوبو، إلى جانب أمل سعد الدين، الصوت العربي الأيقوني لشخصيات مثل المحقق كونان وعبقور والممرضة جوي في بوكيمون»، وأضاف «كما سيستمتع الجمهور بأجندة حافلة بالفعاليات التي سيتولى خلالها الضيوف تقديم عروض مباشرة وأداء صوتي حي، إضافة إلى جلسات لقاء وتحية مع المعجبين، ما يمنح الزوار فرصة نادرة للقاء نجوم طفولتهم والتفاعل معهم».

بدوره، تحدث الشريك المؤسس راشد البشري، عن تفرّد المعرض الدولي الجديد بعكس خصوصية وألق الثقافة اليابانية تعزيزاً لمكانة دبي وجهة عالمية حاضنة لمختلف فنون وثقافات العالم، متوقعاً أن يصل عدد الزوّار في النسخة الأولى وعلى مدار ثلاثة أيام إلى أكثر من 2000 زائر على الأقل. وقال: «لا شك أن الإقبال الكبير الذي شهده اليوم الأول، دليل أولي على نجاح المعرض في تحقيق أهدافه بما يشمله من مجموعة واسعة من الفعاليات، مثل مسابقات (كوسبلاي) التي تقام تحت إشراف لجنة تحكيم محلية وعالمية، إلى جانب بطولات ألعاب إلكترونية تصل قيمة الجوائز في بعضها إلى أكثر من 10 آلاف درهم إماراتي، وتشمل (Super Smash. BrosOne Piece TCG. FC 25. Tekken)»، وأضاف «كما سيطرح المعرض للجمهور، فرصة فريدة للاستمتاع بفعالية منطقة الفنانين والباعة المحليين، إضافة إلى أركان ثقافية يابانية لتجربة ارتداء الكيمونو وتعلم الخط الياباني والمشاركة في حفل الشاي التقليدي، إلى جانب مساحات ترفيهية ومطاعم وورش عمل وزوايا صور تفاعلية».

اهتمام موسّع

أمّا راشد جمال الدوسري، الذي يشارك بعلامة «الذيب فانكوس» الإماراتية المتخصصة في بيع مجسمات شخصيات الأنيمي الشهيرة، فأكد اهتمامه بالحدث الذي يقام لأول مرة في دبي، مضيفاً «نتجول بعلامتنا في مختلف الفعاليات المتخصصة، لطرح منتجاتنا على عشاق ثقافة (البوب) و(الأنيمي) التي بات يقبل عليها اليوم، شريحة واسعة من الإماراتيين الشغوفين من فئات عمرية متنوّعة وليس شرائح الشباب فقط، الذين يمتلكون اليوم مجموعات كبيرة ومتنوّعة ويقبلون على اقتناء المزيد من شخصيات رسومهم المتحركة، لطرحها على صفحاتهم الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي أو الاحتفاظ بها لأنفسهم». ومن أبرز الشخصيات التي تشهد إقبالاً كبيراً من قبل الجمهور شخصية «بيكاتشو» وبطل سلسلة «ون بيس» «لوفي» و«زورو» و«فرانكي» والنينجا المراهق «ناروتو».

مشاركات شبابية محلية

على صعيد متصل، وصفت المشاركة الإماراتية حمدة الحمادي، صاحبة علامة «ذا لولو ستور» مشاركتها في معرض «جي بي إي إكس» الترفيهي الدولي بالمتنوّعة، من خلال عرضها لمجموعة فريدة من شخصيات الأنيمي وأبطال «ديزني» و«ميكي»، إلى جانب سلسلة من الإصدارات المحدودة عالية المستوى والمنتجات الحصرية ذات الطباعة ثلاثية الأبعاد.

في الوقت الذي وصف الإماراتي محمد الكتبي، مشاركة علامته في الحدث، بالمتميزة، مؤكداً اهتمامه بتقديم البطاقات الخاصة بسلسلة الألعاب المتحركة وفنون «الأنيمي» التي تلقى إقبالاً واسعاً من قبل جمهور وعشاق الفن الياباني، قائلاً «نحن ثلاثة أشقاء قررنا دخول هذا المجال منذ نحو عام ونصف العام، مدفوعين بشغفنا بهذا المجال، فيما نحضر اليوم المعرض لطرح منتجاتنا الفريدة للمهتمين، والاطلاع على التجارب العالمية التي يضمها هذا الحدث وتبادل الخبرات مع الحضور».

«كوسبلاير إماراتي»

تحمس المحكم و«الكوسبلاير» الإماراتي حمد إسماعيل سالم، الذي صادفته «الإمارات اليوم» بين أروقة المعرض متنكراً في زي النمر الأسود من عالم «مارفل»، في وصف تجربة حضوره في المعرض، وقال: «أنا كوسبلاير إماراتي (يتنكر في أزياء شخصيات مشهورة من الأفلام والأنيمي أو المانغا أو ألعاب الفيديو وغيرها) يتجول بين معارض (الكوميكون) منذ عام 2012. أحضر اليوم في معرض (جي بي إي إكس) كمحكم في مسابقة ابتكارات أزياء وعروض الكوسبلاي التي تنظم خلال اليوم الثاني من فعاليات هذا الحدث، ومهتم بمشاركة الجمهور مختلف التجارب الشيقة التي يطرحها هذا الحدث وأبرزها تجربة استضافة ثلة من أشهر النجوم اليابانيين مثل هيروشي كيتاداني، وريوسي ناكاو، والصوت العربي الأشهر أمل سعد الدين التي تقف وراء شخصية المحقق كونان وعبقور والممرضة جوي في بوكيمون»، ودعا سالم الجمهور بهذه المناسبة، إلى الحضور بكثافة لمشاهدة مفاجآت وعروض المصارعة وعروض «سبيس تون» الغنائية التي يشارك بها على مسرح الحدث، ليسترجع بها مع الجمهور أجمل ذكريات الطفولة.