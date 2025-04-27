«القائد الفنان».. تجارب مُلهمة ترتقي بمهارات الطلبة الأدائية

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن إطلاق برنامج «القائد الفنان» الذي تنظمه بالتعاون مع «بروجكت يو»، بهدف تشجيع أصحاب المواهب المسرحية الناشئة، واستقطاب طلبة المدارس وتحفيزهم على تطوير مهاراتهم واستكشاف تقنيات المسرح التفاعلي، من خلال مجموعة من التجارب الثقافية والفنية الملهمة التي تسهم في صقل شخصيات الطلبة وتنمية قدراتهم الأدائية وتعزيز روح القيادة لديهم، وهو ما يتناغم مع التزامات الهيئة الرامية إلى الاستثمار بالكفاءات والطاقات الشابة، ودعم قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، وتحقيق رؤية دبي بأن تكون مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

وسيشهد البرنامج الذي يستمر حتى 31 مايو المقبل في مركز الجليلة لثقافة الطفل، عقد سلسلة من ورش العمل والتدريبات، التي ستسهم في تعريف الطلبة بمفهوم المسرح التفاعلي وعناصره الأساسية المتمثلة في المكان والجمهور وقائد العرض، وكذلك مكوناته التي تعتمد على الحكاية والشخصيات والأزياء والإكسسوارات، إلى جانب تعريفهم بأهميته ودوره في طرح القضايا ومناقشتها مباشرة مع الجمهور، فيما ستتولى نخبة من الخبراء تدريب المشاركين في البرنامج الذي يعقد يومي الخميس والسبت من كل أسبوع، على تقنيات التنفس ومخارج الصوت، وأساليب بناء الشخصيات والمشاهد وتجسيدها على الخشبة، وكذلك الارتجال وطرق التعبير عن الذات، وإدارة الوقت والتواصل وحل المشكلات، وذلك من خلال مجموعة من التمارين المتخصصة في المسرح والقيادة التي تهدف إلى تنمية قوة الشخصية لدى الطلبة وتمكينهم من الظهور على خشبة المسرح والتفاعل المباشر مع الجمهور. كما تشمل أجندة البرنامج مجموعة من جلسات العصف الذهني الرامية إلى تدريب الناشئة على طرق تخطيط مشاهد تفاعلية تتناول بعض القضايا التي تهم فئة المراهقين، وتقديمها بأساليب مبتكرة، ومناقشتها مع الجمهور في أجواء حيوية نابضة بالإبداع.

وفي السياق ذاته، أشارت مدير مركز الجليلة لثقافة الطفل بالإنابة ميثاء علي شهداد، إلى حرص «دبي للثقافة» على تشجيع الطلبة على استكشاف أهمية المسرح التفاعلي ودوره في تعزيز شخصياتهم وإثراء مخزونهم المعرفي واللغوي. وقالت: «يُعد المسرح التفاعلي من الفنون الحديثة نسبياً، حيث يعتمد في فكرته على الخروج من القالب التقليدي، والتفاعل المباشر مع الجمهور، ما يجعل منه وسيلة مهمة للتأثير وإحداث التغيير في المجتمع، بفضل قدرته على ترسيخ القيم الإيجابية لدى الطلبة ومساهمته في رفع مستوى وعيهم بمختلف القضايا المجتمعية»، مؤكدة في الوقت نفسه أن برنامج «القائد الفنان» يُشكل مساحة إبداعية واسعة، تسهم في توسيع آفاق الأطفال الفكرية، وتشجيعهم على الاستفادة من طاقاتهم، وإطلاق العنان لأفكارهم وإبداعاتهم في الفنون الأدائية.

ميثاء علي شهداد:

«دبي للثقافة» تشجع الطلبة على استكشاف المسرح التفاعلي، ودوره في تعزيز شخصياتهم وإثراء مخزونهم المعرفي واللغوي.