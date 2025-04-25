مهرجان أبوظبي 2025 يكرّم إرث كوينسي جونز

برعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الراعي الفخري المؤسِّس لمهرجان أبوظبي، وسمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، يقدّم مهرجان أبوظبي في دورته الـ22 لعام 2025، حفلاً موسيقياً مميزاً تكريماً لإرث الفنان الراحل الأسطورة كوينسي جونز، يوم 29 أبريل الجاري، في «الصندوق الأسود» بجامعة نيويورك أبوظبي في جزيرة السعديات، ويُحيي الحفل عازف البوق الموهوب، رايلي مولهركار، بمشاركة فرقته الرباعية «ذا ويسترليز» التي تحظى بإشادة عالمية واسعة، ويقدم مولهركار خلال الحفل مقطوعات موسيقية من ألبومه الذي يحمل اسمه «رايلي»، تكريماً للإرث الفني الاستثنائي للفنان كوينسي جونز.