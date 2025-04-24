منحوتة «الرأس الرفيع» بـ 70 مليون دولار

قد تجلب منحوتة للفنان السويسري، ألبرتو جياكوميتي (1901 - 1966)، أكثر من 70 مليون دولار في مزاد علني في نيويورك، حسبما قالت دار سوذبيز للمزادات، أول من أمس.

وأضافت الدار أن التمثال البرونزي «غراند تيت مينس» (الرأس الرفيع الكبير) الذي صممه ورسمه عام 1955، يصور شقيق جياكوميتي دييجو.

وحصل المالك الحالي على العمل بعد أن كان موجوداً للعرض العام لسنوات عديدة، وطرحه الآن للبيع في مزاد علني.

وكجزء من مزادات الربيع التقليدية في نيويورك، من المقرر عرض القطعة في مزاد علني في 13 مايو المقبل.