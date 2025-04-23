«فنون العالم دبي» يحتفي بمواهب ترسم ملامح المستقبل

أسدل معرض فنون العالم دبي 2025 الستار على فعاليات دورته الـ11، في مركز دبي التجاري العالمي، بالاحتفاء بالفائزين بجوائزه في 16 فئة مختلفة.

وشهد المعرض مشاركة أكثر من 400 فنان، و120 معرضاً، و10 آلاف عمل فني من 65 دولة.

وشهد اليوم الختامي إقبالاً واسعاً من العائلات وعشاق الفن، تخلله برنامج حافل بالورش التفاعلية، منها ورشة للرسم الحضري والخزف في «استوديو معرض فنون العالم دبي»، وورشة لفن «تافتينغ الحقائب» ضمن «ركن النسيج»، الإضافة الأحدث في المعرض، التي جمعت 14 فناناً من تسع دول.

كما نُظمت عروض مباشرة في ثلاث مناطق مخصصة للأداء، منها نحت وجه ورأس بالحجم الطبيعي قدمه الفنان جود أوبوزوا من منصة «آرتيزار».

واختتمت الفعاليات بعرض موسيقي صامت من فرقة «كلوز تو مانداي» الأوروبية للبوب الإلكتروني، ارتدى فيه الجمهور السماعات، وفي ختام الأمسية، نُظِّم حفل توزيع جوائز تكريمية لـ16 فئة، شملت «جائزة فنان المستقبل» التي خصصت للطلبة في المدارس الابتدائية والثانوية ممن قدموا رؤى تخيلوا من خلالها العالم بعد 50 عاماً.

وفي فئة «الإقامة الفنية»، فاز فنانان عالميان بفرصة الإقامة في فنادق «روف» و«راديسون ريد - واحة دبي للسيليكون»، إذ سينجزان أعمالاً فنية مستوحاة من تجارب إقامتهما.

وشهدت نسخة هذا العام أيضاً إطلاق «جائزة أناكس للفنون» للمرة الأولى، التي تهدف إلى تكريم التميّز في الفن الإماراتي، وتعكس الجائزة تنامي الهوية الثقافية لدولة الإمارات، واندماج الابتكار الفني مع التصميم الفاخر، وفازت بها الفنانة هند راشد، التي ستُبدع عملاً فنياً خاصاً لمصلحة أحد المشاريع العقارية لشركة «أناكس».

وحول الجائزة، قال الرئيس التنفيذي للشركة كانور سينغ: «نفخر بتقديم جائزة ضمن فعاليات معرض فنون العالم دبي، احتفاءً بالإرث الثقافي الغني لدبي، ولتسليط الضوء على المواهب الإماراتية المتميّزة».

وأضاف: «هذا التعاون يُجسّد العلاقة بين الفن والعقارات الفاخرة، ويرسّخ التزامنا بالإبداع اللامحدود، ومن خلال دعم الفنانين المحليين فإننا نعمل على بناء هوية ثقافية لعلامتنا، كما نُعزز ارتباطنا بمجتمع دبي، لاسيما أن الفن هنا ليس مجرد تصميم، بل حكاية تُجسّد طموحات دولة الإمارات».

وأُعلن عن أربع جوائز رئيسة خلال حفل كبار الشخصيات، مساء الجمعة الماضية، وهي أفضل فنان: ضحى الخضيري، وأفضل فنان صاعد: «كيوبكس آرت»، وأفضل غاليري: «آيه إن إنك»، وأفضل عمل فني: معلقات.

من جانبها، قالت نائب الرئيس المساعد للمعارض في مركز دبي التجاري العالمي، أسماء الشريف: «على مدى أكثر من عقد، برز معرض فنون العالم دبي منصةً رائدةً لعرض أعمال الفنانين الواعدين والمخضرمين من أنحاء العالم، ونُعرب عن فخرنا بما يُقدمه هذا المعرض عاماً تلو الآخر، ونتطلع إلى نسخة 2026 بحماسة متجددة ومشاركة عالمية أوسع».

مزيد من الزخم

أكّد منظمو «فنون العالم دبي» أن النسخة الـ12 من المعرض ستُقام من 29 أبريل إلى الثالث من مايو 2026، وسط توقعات تُرجّح مشاركة أسماء جديدة، وأعمال فنية ملهمة، ومزايا مُوسّعة تضيف مزيداً من الزخم لهذا الحدث الفني الأبرز في المنطقة.

أسماء الشريف:

. فخورون بما يُقدمه المعرض عاماً تلو الآخر، ونتطلع إلى نسخة 2026 بمشاركة عالمية أوسع.

. 16 فئة مختلفة تم تكريم الفائزين فيها خلال ختام المعرض.