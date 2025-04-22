أصوات إماراتية ومغربية في فضاء شعري واحد

وسط حضور لافت من جمهور معرض الرباط الدولي للنشر والكتاب، نظّمت هيئة الشارقة للكتاب أمسية شعرية بعنوان «أصداء»، جمعت الشاعر الإماراتي خالد البدور، والشاعرة أمل السهلاوي من الإمارات، والشاعرة إكرام عبدي من المغرب، وأدارتها الشاعرة شيخة المطيري.

وافتتح الشاعر خالد البدور الأمسية بقراءات من مجموعته الصادرة حديثاً «في هدير عاصفة تقترب»، حيث حمل الحضور إلى فضاءات الصحراء والذاكرة، عبر نصوص اختلط فيها الحنين بالتأمل، قائلاً:

«بعد شتاء طويل

لماذا لا تذهبُ

إلى الصحراءِ

هكذا دونَ شيءٍ

وتكافئُ نفسكَ

بإشعالِ نارٍ في الليلِ

وإلقاءِ كومةِ الذكرياتِ

تاركاً إياها

تحترقُ».

بدورها، قدمت الشاعرة إكرام عبدي نصوصاً طافحة بالوجد والبحث عن السكن الداخلي، حيث قرأت:

«كلُّنا هوامشُ وأنتَ المتنُ

كلُّنا مَنافٍ وأنتَ السَّكنُ

كلُّنا لآلئُ وأنتَ الصَّدَفَةُ

كلُّنا التيهُ وأنتَ الضِّفَّةُ».

أما الشاعرة أمل السهلاوي، فقرأت من قصيدتها:

«حاولت.. ما كل شيء كتبته.. صدقًا..

في العمر شيء إذا أنفذته.. غرقا..

لما تفجر نبعي.. مت من عطشي..

حين استبيح فؤادي مرةً.. خفقا..».

وجسدت الأمسية في تلاقي الأصوات الإماراتية والمغربية ثراء المشهد الشعري العربي المعاصر، حيث اتحد الحنين والحرية والذاكرة في فضاء شعري واحد تحت سماء الرباط.