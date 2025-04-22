«أبوظبي للكتاب».. 2000 فعالية تحتفي بالثقافة والقراءة المستدامة

يزخر معرض أبوظبي الدولي للكتاب، في دورته الـ34 التي تعقد من 26 أبريل إلى الخامس من مايو 2025، ببرنامج حافل بالفعاليات، ليرسخ مكانته منصة عالمية رائدة، تعكس الرؤية الحضارية والثقافية لإمارة أبوظبي.

وتشمل الدورة الجديدة للمعرض أكثر من 2000 فعالية ثقافية متنوعة، تناسب جميع الشرائح العمرية، والميول والاهتمامات المعرفية والثقافية والفنية، كما يتزامن انعقاده مع المرحلة الأولى من الحملة المجتمعية لدعم القراءة المستدامة، التي أطلقها مركز أبوظبي للغة العربية تزامناً مع «عام المجتمع».

وأكّد المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية مدير معرض أبوظبي الدولي للكتاب، سعيد حمدان الطنيجي، أن تزامن انعقاد الدورة الـ34 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، التي تقام تحت شعار «مجتمع المعرفة.. معرفة المجتمع»، مع المرحلة الأولى من الحملة المجتمعية لدعم القراءة المستدامة، يسهم في إضفاء مزيد من الخصوصية على هذه الدورة، ويشكل دعماً كبيراً لنجاح أهداف الحملة، التي تُعدّ إحدى مبادرات المركز الهادفة إلى دعم حضور اللغة العربية، وتكريس ثقافة القراءة في المجتمع، وتعزيز أهميتها أداة فاعلة في ترجمة مبادئ «عام المجتمع».

وقال إن المعرض يواصل ترسيخ حضوره الإقليمي والعالمي، باعتباره منصة معرفية وثقافية عالمية رائدة، تعكس الرؤية الحضارية والثقافية لإمارة أبوظبي، ومظلة جامعة لأهم وأبرز دور النشر، توفر فرصاً استثنائية تسهم في تعزيز صناعة النشر، وذلك عبر مشاركة أكثر من 1400 عارض من 90 دولة من مختلف قارات العالم، يتحدثون أكثر من 60 لغة، منهم 120 عارضاً يشاركون للمرة الأولى، بنسبة نمو تبلغ 18%.

وأضاف أن المعرض يشهد وجود دور نشر من 20 دولة، تشارك للمرة الأولى هذا العام، من بينها دول من أربع قارات تتحدث أكثر من 25 لغة، فيما يضم 28 جناحاً دولياً، ويستضيف 87 جهة حكومية محلية ودولية، و13 مؤلفاً ناشراً، و15 جامعة، وثماني مبادرات مخصصة لدعم النشر.

وأكّد أنه إيماناً بالدور البارز الذي نهضت به في ازدهار صناعة النشر، وتوفير الكتاب للقارئ العربي، يشهد المعرض تكريم ست من أبرز دور النشر العربية، كما يحتفي هذا العام، في إطار نهجه الداعم لحوار الثقافات، بثقافة الكاريبي، التي اختيرت ضيف شرف المعرض، إضافة إلى إفراد برنامج خاص للطبيب والفيلسوف صاحب كتاب «القانون» ابن سينا، بوصفه الشخصية المحورية لهذه الدورة التي ستشهد أيضاً إبحاراً مختلفاً في رحاب الكتاب الذي لا يغيب عن ذاكرة الشعوب «ألف ليلة وليلة» ليمثّل حضوراً مميّزاً ضمن فعاليات المعرض، لسحر السرد الشعبي العربي، الذي لطالما أثرى مخيلات العالم.