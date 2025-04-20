"مؤسسة كلمات" تنقل رسالتها الإنسانية إلى المغرب بـ600 كتاب وتنفذ سلسلة مبادرات تعليمية وثقافية للأطفال

ضمن جهودها الإنسانية المستمرة في تمكين الأطفال من الوصول إلى مصادر المعرفة، نظمت "مؤسسة كلمات"، بالتزامن مع فعاليات الدورة الـ 30 من المعرض الدولي للنشر والكتاب في الرباط، سلسلة مبادرات وأنشطة ثقافية استهدفت دعم الأطفال واليافعين في عدد من المدن المغربية، وتعزيز حضور ثقافة القراءة في البيئات التعليمية والاجتماعية، شملت إهداء 600 كتاب، تحت مظلة مبادرة "تبنَّ مكتبة"، منها 400 كتاب ضمن 4 مكتبات متنقلة تحتوي كلٌّ منها على 100 كتاب للأطفال باللغة العربية على مدارس وجمعيات، إلى جانب 200 كتاب للفائزين بجائزة "شبكة القراءة بالمغرب".

زيارة رسمية إلى مدرسة "مولاي علي الشريف الابتدائية" في الرباط

وتوّجت المؤسسة برنامجها في المملكة المغربية بزيارة رسمية إلى مدرسة "مولاي علي الشريف الابتدائية" في مدينة الرباط، ترأستها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسسة ورئيسة "مؤسسة كلمات"، حيث استقبلها مصطفى بوردة، مدير المدرسة، الذي قدم لها شرحاً مسهباً عما تقدمه المدرسة للطلبة، ورافقها في جولة على فصول المدرسة مع الضيوف أعضاء الوفد.

وقدمت الشيخة بدور القاسمي خلال الزيارة جلسة قرائية تفاعلية للتلاميذ، شملت سرداً ملهماً لكتابها "بيت الحكمة" عن تاريخ المعرفة والحضارة العربية، وإهداء الأطفال المشاركين نسخة من الكتاب، كما تضمنت الزيارة إهداء مكتبة متنقلة تحتوي 100 كتاب للأطفال باللغة العربية، تحت مظلة مبادرة "تبنَّ مكتبة".

وشهدت الفعالية حضور عدد من الشخصيات الإماراتية والمغربية البارزة في المجال الثقافي والتربوي، من بينهم أعضاء مجلس إدارة مؤسسة "كلمات"؛ سعادة الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة، وسعادة أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، إلى جانب عبدالله الصغير، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بسلا، ورشيدة رقي رئيسة شبكة القراءة في المغرب، وياسمين الكويكبي ممثلة المجلس المغربي لكتب اليافعين، وعدد من المسؤولين التربويين والممثلين عن المؤسسات الشريكة.

وحول هذه المبادرات، قالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسسة ورئيسة مؤسسة كلمات: "نحن لا نوفر للأطفال كتباً فقط، بل نمنحهم أدوات للحلم، ونافذة تطل على عالم أوسع من الممكنات. في المغرب الشقيق، حملنا معنا إيمان الشارقة بأن كل طفل يمتلك حقوقاً لا يمكن التنازل عنها؛ القراءة، والسؤال والاستكشاف. وتجسد هذه المبادرات الثقافية التزامنا في مؤسسة كلمات ببناء مجتمعات تؤمن أن الاستثمار في الطفل هو استثمار في المستقبل، ففي كل كتاب قدمناه، وفي كل جلسة قرائية تفاعلية نظمناها، كانت رسالتنا واضحة؛ المعرفة حق أساسي من حقوق الطفل، والقراءة تصنع الفرق في حياة الفرد والمجتمع".

زيارة ميدانية وتجديد مكتبة جمعية "أساس" في إفران

وتضمنت مبادرات المؤسسة إهداء مكتبات متنقلة، وزيارات ميدانية للمدارس والجمعيات، وتنظيم جلسات قرائية وأنشطة تفاعلية، بدعم من عائدات بيع مجموعة منتجات التعاون مع الفنان الإماراتي محمد المنصوري، السفير الأول لمؤسسة "كلمات"، حيث تم تخصيص جزء من العائدات لتمويل مبادرة "تبنَّ مكتبة" في المملكة المغربية.

وامتدت أنشطة المؤسسة لتشمل زيارة ميدانية إلى جمعية "أساس" في مدينة إفران، شهدت إهداء مكتبة متنقلة تتضمن 100 كتاب للأطفال، إلى الجمعية، بالإضافة إلى تنظيم جلسة قرائية لكتاب "مشهور بالصدفة"، من إصدارات "مجموعة كلمات"، تلتها ورشة أشغال يدوية، شملت تصاميم أزياء إبداعية لتجسيد شخصيات القصة، كما تبرعت المؤسسة بترميم وتجديد مكتبة الجمعية، إلى جانب تزويدها بعشرة أجهزة لوحية، بهدف إثراء البيئة التعليمية بأدوات رقمية تدعم التفاعل والتعلّم المستدام.

مكتبتين متنقلتين و200 كتاب إضافي

وتضمنت الزيارة إلى المملكة المغربية، إهداء مكتبتين متنقلتين، الأولى لمجموعة "مدارس ولجة السلطان"، والثانية لمجموعة "مدارس التنمية"، بالإضافة إلى إهداء 200 كتاب للأطفال الفائزين بجوائز "شبكة القراءة بالمغرب" إحدى أبرز المبادرات الرائدة في مجال ترسيخ القراءة وتعزيز الطاقات والإمكانيات الفردية والجماعية، وذلك تقديراً لجهودهم، وتحفيزاً لهم لتوسيع معارفهم وثقافتهم، ودعماً لشغفهم بالقراءة.

وفي هذا السياق، عبّرت رشيدة رقي، رئيسة شبكة القراءة في المغرب، عن تقديرها الكبير لهذه المبادرة بقولها: "ما قدمته مؤسسة كلمات في المغرب يتجاوز فكرة التبرع بالكتب إلى بناء علاقة حيّة بين الطفل والمعرفة، عبر برامج تفاعلية تُحسّن من جودة التجربة القرائية وتربط القراءة بالحياة اليومية، فهذه المبادرات تُعد نموذجاً يُحتذى في العمل الثقافي العربي المشترك، وتعكس التزاماً حقيقياً بجعل القراءة حقاً متاحاً للجميع، لا امتيازاً لفئة دون أخرى".

استراتيجية وأهداف نبيلة نحو بناء الإنسان

وتجسد هذه المشاركة امتداداً لاستراتيجية "مؤسسة كلمات"، في تعزيز وصول الأطفال المحرومين، سواء بسبب الظروف الاقتصادية أو الجغرافية أو الأزمات الإنسانية، إلى مصادر المعرفة، إذ نجحت المؤسسة -منذ تأسيسها- في توزيع آلاف الكتب وتنفيذ مبادرات نوعية في عشرات الدول، واضعةً القراءة في قلب مشروعها التنموي والإنساني.