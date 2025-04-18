خالد بن محمد بن زايد يشهد حفل افتتاح متحف "تيم لاب فينومينا أبوظبي" للفنون الرقمية

شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفل افتتاح متحف "تيم لاب فينومينا أبوظبي" للفنون الرقمية، الذي يعرض تجارب فنية تفاعلية متنوعة، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى إثراء المشهد الثقافي والفني في المنطقة الثقافية في السعديات.

وأكّد سموّه، خلال افتتاح المتحف، أهمية هذا الصرح الثقافي والفني الجديد في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة لاحتضان مختلف أشكال الفنون المبتكرة، مشيداً بالجهود التي تبذلها الجهات والمؤسسات المعنية لإثراء المشهد الثقافي والفني والإبداعي على مستوى الإمارة.

وأشار سموّه إلى أن افتتاح هذا المتحف يعكس الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لتعزيز الابتكار الثقافي، ودعم المعارف الفنية، ومواصلة ترسيخ مكانة الإمارة كملتقى للتبادل الثقافي والتواصل الحضاري عبر الفن والثقافة.

وبهذه المناسبة، قال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "يُمثّل متحف «تيم لاب فينومينا أبوظبي» إضافة نوعية في عالم الفن التفاعلي على المستوى العالمي، حيث يُجسّد رؤية طموحة تنتقل بالزوّار في رحلة فنية تتجاوز حدود الإبداع والتكنولوجيا والفنون".

وأضاف "نفخر بالتعاون مع فريق تيم لاب لإنجاز هذا المشروع الفني الاستثنائي الذي يعكس التزامنا الراسخ بتقديم تجارب ثقافية عالمية المستوى تسهم في إثراء المشهد الثقافي لأبوظبي، وتعزز مكانة المنطقة الثقافية في السعديات كوجهة ثقافية وفنية تستقطب المواهب الثقافية والمؤسسات الإبداعية العالمية الرائدة لتعزيز الحوار الثقافي وترسيخ أسس التواصل الحضاري".

من جهته، قال توشيوكي إينوكو، مؤسس تيم لاب: "تعكس الأعمال الفنية في متحف تيم لاب فينومينا البيئة المحيطة لتمنح الزوار فرصة السفر عبر رحلة فنية من خلال أعمال إبداعية تتميز بالتفاعل الدائم مع الظواهر الطبيعية في البيئة الحاضنة ضمن لوحة فنية تفاعلية تمزج بين الفن، والتكنولوجيا، والتصميم الإبداعي والطبيعة".

وشهد الحفل حضور عدد من كبار الشخصيات الثقافية، حيث تضمن عرضاً موسيقياً خاصاً لعازف البيانو والموسيقار الإيطالي الشهير لودوفيكو إيناودي، رافقته عروض ضوئية جوية لـ6000 طائرة بدون طيار متزامنة مع الألعاب النارية، احتفاءً بهذا الإنجاز الثقافي الجديد في المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات.

ويمتد متحف "تيم لاب فينومينا أبوظبي" على مساحة 17,000 متر مربع، وهو ثمرة تعاون بين المجموعة الفنية العالمية "تيم لاب" ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، حيث تعكس هذه التجربة الفنية الجهود المتواصلة للإمارة من أجل دعم الإبداع والابتكار الثقافي على المستوى العالمي، من خلال تقديم أعمال فنية تحويلية تدمج بين الفن والعلم والتكنولوجيا في مختلف الأشكال والأعمال الفنية.

وقد تم تصميم متحف "تيم لاب فينومينا أبوظبي" لإطلاق العنان للخيال الفني لدى الزوّار، حيث يتطور التصميم الفني لكل قطعة فنية من خلال التفاعل بين الضوء والصوت والحركة.

وعلى عكس الأعمال الفنية التقليدية، تتميّز أعمال هذا المتحف بتفاعل الأعمال الفنية مع البيئة المحيطة والاستجابة لتحركات الزوّار والتغيرات الطبيعية، مما يخلق تجربة فنية حية تنبض بالتفاعل مع الزوار.

ويتكون المتحف من منطقتين متميزتين، هما: المنطقة الجافة والمنطقة الرطبة، حيث يعيش الزوار سلسلة من التجارب المتمثلة في عدد من المشاهد الساحرة والمناظر النابضة بالحياة والتركيبات التفاعلية التي تتلاشى من خلالها الحدود الفاصلة بين الفن والجمهور.

ويضم المتحف مناطق تفاعلية تمكن الزوّار من خوض تجارب فنية من خلال عروض مرئية وأعمال رقمية متنوعة تسمح بالتواصل مع البيئة المحيطة في جو يمزج بين الفن والعلم والتكنولوجيا، حيث يشمل المتحف أعمال فنية تعكس الظواهر البيئية التي نشاهدها يومياً مثل التفاعل بين الهواء والماء والضوء لتشكّل مشاهد فنية وعوالم تنبض بالحياة، من خلال تركيبات تفاعلية تتلاشى فيها الحدود بين العمل الفني والجمهور لتقدم لوحة فنية يصبح فيها الزائر جزءاً لا يتجزأ من العمل الفني.

ويشكّل متحف "تيم لاب فينومينا أبوظبي" إضافة جديدة ومهمة للمنطقة الثقافية في جزيرة السعديات، والتي ستُصبح عند اكتمالها من بين أهم وأكبر التجمُّعات الثقافية في العالم، لتوفّر للزوار رحلة ثقافية وفنية عبر متاحفها ومؤسساتها الثقافية كمتحف اللوفر أبوظبي، ومتحف زايد الوطني، ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، ومتحف جوجنهايم أبوظبي.