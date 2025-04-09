النداء الأخير من «كانتين الشاطئ».. للاستمتاع بالنكهات وغروب الشمس على أنغام الموسيقى

وسط أجواء مميزة، تواصل فعالية «كانتين الشاطئ » استقبال زوّارها يومياً على شاطئ نسناس (جميرا) من الساعة الرابعة عصراً حتى 12 منتصف الليل، إذ تستمر وجهة تناول الطعام الشاطئية المفضلة في تقديم أنشطتها حتى 13 الجاري.

وتأتي «كانتين الشاطئ» من تنظيم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وبدعم من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتتيح الوجهة دخولاً مجانياً للزوّار، وتجمع بين تجارب تناول الطعام والأنشطة الثقافية والتفاعلية، وتستضيف مجموعة من أبرز العلامات التجارية العالمية بهدف تسليط الضوء على المشاريع المحلية والناشئة.

وتدعو الفعالية زوارها للاستمتاع بـ10 تجارب مميزة قبل ختامها.

وتعد طاولة الطهاة الإضافة الأحدث إلى أجندة «كانتين الشاطئ»، إذ تتيح للزوار فرصة المشاركة في سلسلة محدودة من جلسات تناول الطعام الحصرية، بحضور نخبة من الطهاة المقيمين في دبي والحائزين نجمة ميشلان، وتوفر تجربة تناول طعام مخصصة مع فرصة التعرف إلى قصص وأسرار مكونات هذه الأطباق من خلال حوارات ممتعة مع الطهاة.

ويحظى الضيوف بفرصة الاستمتاع بتشكيلة من الأطباق الشهية التي لاقت إقبالاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل الكوكيز اللذيذة، وميلك شيك غزل البنات، بالإضافة إلى أطباق الباستا التي تجمع التقاليد الإيطالية العريقة مع أسلوب مانهاتن العصري، كما يمكن تذوق إبداعات أبرز العلامات المحلية.

وتُقام الجولة النهائية من منافسة هاينز سيليكشن في 12 الجاري بمشاركة ثلاثة من أبرز الطهاة في المنطقة، إذ يتنافسون على تحضير أفضل وجبة برغر باستخدام صلصات هاينز الشهيرة. وتَعد هذه المنافسة بتوفير أجواء حماسية للزوار من عشاق البرغر.

ويدعو جناح الإمارات العائلي الزوار إلى الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة المناسبة لجميع الأعمار، التي تشمل مساحة آمنة للألعاب، ومنزلق الجبل الجليدي، ومسار الدراجات رباعية العجلات للأطفال، وحوض الكرات. كما يمكن التلذذ بتجربة طعام مميزة.

ويقدم بنك دبي التجاري لزوار «كانتين الشاطئ» تجربة حافلة بالمتعة والتعلم في «منطقة المرح من بنك دبي التجاري» إذ يمكن للأطفال المشاركة في مسابقة Money Made Simple التي تقدمها الإعلامية بريتي مالك. كما يمكن للزوار تجربة حظهم على آلة المخلب والفوز بهدايا، إلى جانب الاستمتاع بالفشار المجاني والتقاط الصور التذكارية في زوايا تصوير مليئة بالألوان والمرح.

وتوفر منطقة نيسان غو إيبك مزيجاً من عالم السيارات وفنون الطهي، إذ تسلط الضوء على سيارة نيسان كيكس الرياضية متعددة الاستخدامات ذات التصميم الجريء، ويمكن للزوار أيضاً التجول بين أكشاك الطعام، والمشاركة في تجربة تلوين السيارات، والتقاط صور مميزة.

وتشكل هذه المنطقة وجهة مثالية لعشّاق السيارات والمحتوى الإبداعي على حد سواء.

وتتوافر مجموعة من الورش اليومية المناسبة لمختلف الأعمار والاهتمامات، وتتيح العديد من الأنشطة الممتعة، مثل صناعة أحمر شفاه لامع يدوياً، وصناعة علّاقات المفاتيح بأسلوب حياكة المكرمية، وتزيين أغطية الهواتف بالصدف. ويمكن الحجز للمشاركة في هذه الورش بشكل مباشر في الوجهة من خلال التوجه إلى منطقة الورش للتسجيل.

ويمكن للزوار الاستمتاع بالأجواء الدافئة ومشاهدة غروب الشمس الرائع على أجمل إيقاعات الموسيقى الحية والعروض المباشرة، وذلك بعد يوم حافل بالتجارب قبل اختتام الفعالية الأحد المقبل.

كما توفر فعالية «كانتين الشاطئ» فرصة الاستمتاع بأشهى أصناف الحلويات، مثل الآيس كريم المحضّر بوساطة النيتروجين السائل، والتشوروز المحشو بنكهات متنوعة، وأطباق الآساي المنعشة، والمثلجات النباتية. وتلبي هذه الأصناف المتنوعة أذواق عشاق الحلويات الكلاسيكية ومحبي النكهات المبتكرة.

ويتيح «بار آ بيرفيومز» للزوار فرصة تركيب عطر يحمل لمستهم الشخصية بإشراف خبراء مختصين، بما يتيح لهم الاحتفاظ بذكريات التجربة التي لا تُنسى بين جنبات «كانتين الشاطئ».

أجواء مميزة

تسهم ورش العمل التفاعلية، والعروض الحية، والتجارب العائلية في ترسيخ مكانة «كانتين الشاطئ» كإحدى أبرز الفعاليات الموسمية في دبي، إذ تتيح لسكان المدينة وزوارها فرصة تعزيز التواصل ضمن أجواء مميزة تحتفي بالنكهات المتنوعة والمواهب الاستثنائية.

. 10 تجارب متنوعة تضفي المرح على وجوه الضيوف خلال الفعالية.

. تتوافر مجموعة من الورش اليومية المناسبة لمختلف الأعمار والاهتمامات.