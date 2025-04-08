«المهرجان في الحديقة».. فعاليات فنية وثقافية تحتفي بـ «عام المجتمع»

تعود فعالية «المهرجان في الحديقة»، إحدى أبرز الفعاليات المجتمعية والعائلية التي تحتفي بالفن والثقافة والإبداع في الأجواء الخارجية المميزة لحديقة «أم الإمارات» بأبوظبي، ضمن برنامج «مهرجان أبوظبي»، الذي يقام برعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الراعي الفخري المؤسس للمهرجان، وبرعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، وذلك على مدار يومين متتاليين من العروض الفنية والفقرات الأدائية المتنوعة، والأنشطة التعليمية والتفاعلية الهادفة، وذلك احتفاءً باليابان ضيفة شرف المهرجان لهذا العام، وإبرازاً لإرثها الثقافي الغني، وتجاربها الفنية الملهمة.

وستستضيف «حديقة أم الإمارات» باقةً من التجارب والعروض التقليدية والتراثية التي تُجسّد غنى المشهد الثقافي في كل من اليابان والإمارات، حيث ستتنوع هذه العروض بين ورش العمل الحية والفقرات الفنية والموسيقية وورش الحرف اليدوية التقليدية، على مدار يومَي 12 و13 أبريل الجاري. ويتيح المسرح المفتوح للزوار من مختلف الأعمار فرصة التفاعل مع ملامح التراث والثقافة اليابانية الغنية، وتعزيز روح التواصل المجتمعي عبر القيم الإنسانية المشتركة تجسيداً لقيم «عام المجتمع» 2025.

وتنظّم مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، بالتعاون مع سفارة اليابان في دولة الإمارات، فعالية «المهرجان في الحديقة» لهذا العام احتفاءً بمرور أكثر من 50 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات واليابان، وتماشياً مع إعلان عام 2025 «عام المجتمع» في دولة الإمارات، ويُسهم المهرجان في ترسيخ روح التآلف بين الشعوب والثقافات، ويسلط الضوء على التنوع الثقافي وقيم التعايش والوحدة.

وسيتمكن الزوار من حضور أمسية استثنائية في المسرح المفتوح، تحتفي بجمال القواسم المشتركة بين الثقافتين الإماراتية واليابانية، حيث ستبدأ هذه الأمسية برقصة تراثية إماراتية، يؤديها طلاب المدارس، تليها فقرة موسيقية تقدمها فرقة «شوتين»، عبر إيقاعات طبول التايكو اليابانية. كما يقدّم نخبة من العازفين اليابانيين عرضاً مشتركاً يجمع بين الطبول وآلة الكوتو والفلوت الياباني التقليدي. وستختتم هذه الأمسية بتجربة مميزة لفنانة الواقع الافتراضي إيمي سيكيغوتشي التي ستقدم عرضاً مميزاً يجمع بين الرسم المباشر والفنون التفاعلية المميزة.