«القوافي» تطل بعددها الـ 68

عن «بيت الشعر» في دائرة الثقافة بالشارقة صدر العدد 68 من مجلة «القوافي» المتخصّصة في الشعر الفصيح ونقده، وجاءت الافتتاحية التي استهلت بها «القوافي» عددها لشهر أبريل بعنوان «القصيدة العربية.. حلقة وصل وإبداع»، مشيرة إلى أن «القصيدة العربية شكلت حلقة وصل مباشرة مع محيطها، وكانت بمنزلة وثيقة تاريخية وثقافية واجتماعية، تربط الماضي بالحاضر، وتأخذ على عاتقها نقل الأحداث والإضاءة على أدقّ التفاصيل في حياة المجتمعات العربية».

واستهل العدد موضوعاته في باب «إطلالة» بموضوع عن «شعرية التواصل في القصيدة العربية»، وكتبه الدكتور محمد محمد عيسى، بينما كتبت الدكتورة موج يوسف في باب «آفاق» عن «عدول الصيغ اللغوية».