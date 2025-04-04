«الناشرين الإماراتيين» تنقل حكايا الطفل الإماراتية إلى العالم

في رحلة جديدة لإبداعات النشر الإماراتية نحو العالمية، اختتمت جمعية الناشرين الإماراتيين، أمس، مشاركتها في «معرض بولونيا لكتاب الطفل» 2025، الذي استمرت فعالياته في مدينة بولونيا الإيطالية أربعة أيام، بمشاركة واسعة من النُخب الأدبية والفنية وصُنّاع المحتوى من شتى أنحاء العالم، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لدعم صناعة الكتاب الإماراتي، وتعزيز حضوره على الساحة الدولية.

وجاءت هذه المشاركة الاستراتيجية ضمن رؤية الجمعية لفتح آفاق جديدة أمام أعضائها، وإبراز جودة وتنوع المحتوى الإماراتي في مجال أدب الطفل واليافعين، وتعزيز فرص التعاون الدولي في مجالات حقوق النشر والترجمة والإنتاج الإبداعي.

وضمت قائمة المشاركين تحت مظلة الجمعية نخبة من دور النشر الإماراتية التي أثبتت حضورها في قطاع النشر الموجَّه للأطفال واليافعين، من بينها دار أجيال للنشر والتوزيع، المتخصصة في إنتاج قصص تفاعلية تعزز التفكير النقدي والإبداعي، ويمثلها الدكتور عبدالله الشرهان، نائب رئيس الجمعية والشريك المؤسس والمدير الإبداعي للدار. كما شاركت دار «قصص كيوي» للنشر والتوزيع التي تركّز على صياغة قصص نابضة بالمشاعر تحفّز خيال الصغار وتثري عقولهم، وتمثلها الكاتبة سحر نجا، مدير عام الدار. وشهدت المشاركة حضوراً مميّزاً لخريجتيّ صندوق الشارقة لاستدامة النشر (انشر)، دلال حسين الجابري، الرئيس التنفيذي لدار «حزاية» التي تقدم نموذجاً مبتكراً في تحويل الطفل إلى بطل قصته الخاصة، محتفيةً بالتنوع الثقافي والهوية، وفاطمة حسين الحمادي، الرئيس التنفيذي لدار «سُحب» للنشر والتوزيع المتخصِّصة في إصدار كتب تعليمية مُلهِمة وموجهة لأصحاب الهمم وذوي التوحّد.

وحول هذه المشاركة، أكّد المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين راشد الكوس أن المشاركة في هذه النسخة من معرض بولونيا تمثّل فرصة مهمة لعرض التجربة الإماراتية الرائدة في قطاع أدب الطفل، وبناء علاقات استراتيجية مثمرة جديدة تعزز استدامة النشر، وتدعم وصول القصص والمحتوى الإماراتي إلى جمهور عالمي أوسع.

وقال: «حرصنا هذا العام على تمثيل مميّز لدور النشر الإماراتية العاملة في مجال أدب الطفل، خصوصاً الدور الناشئة التي تقدم مشاريع مبتكرة وذات بُعد إنساني وتعليمي. نهدف من خلال هذه المشاركة إلى بناء شراكات دولية نوعية، وتمكين أعضائنا من اغتنام الفرص التي يوفرها المعرض لتوسيع نطاق التوزيع، وتعزيز حضور الكتاب الإماراتي في الأسواق العالمية».

كما أكّد الناشرون المشاركون أهمية الحضور في معرض بولونيا لكتاب الطفل، مثمِّنين حرص الجمعية المستمر على دعم الناشرين الإماراتيين، ودورها في تمكينهم من المشاركة في المعارض العالمية النوعية التي تشكّل فرصة حقيقية لعرض الإبداعات والتجارب الإماراتية أمام جمهور متخصص وواسع من مختلف دول العالم.

منصة رائدة

يشكّل «معرض بولونيا لكتاب الطفل» منصة رائدة لاستكشاف أحدث التوجهات العالمية في أدب الطفل، حيث يتيح للناشرين الإماراتيين المشاركين فرصة قيّمة لعقد اجتماعات مع وكلاء الحقوق الأدبية والمهنيين وصُنّاع القرار، وبحث فرص تصدير المحتوى الإماراتي إلى الأسواق العالمية.

راشد الكوس:

• فرصة مهمة لبناء علاقات استراتيجية مثمرة جديدة تعزز استدامة النشر، وتدعم وصول المحتوى الإماراتي إلى جمهور عالمي أوسع.