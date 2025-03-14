«الثقافة» و«الإمارات للمكتبات» شراكة للارتقاء بواقع عمل المكتبات

وقّعت وزارة الثقافة مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات للمكتبات، تهدف إلى الارتقاء بواقع عمل المكتبات، وتعزيز دورها الفاعل في إثراء معارف جميع أفراد المجتمع، وبما يخدم النهوض بالواقع الثقافي في الدولة، وشهد توقيع المذكرة وكيل الوزارة، مبارك الناخي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية، فهد علي المعمري.

وسيعمل كلا الطرفين بموجب المذكرة على تنسيق وتنفيذ البرامج المشتركة في مجال المكتبات والمعلومات، التي تهدف إلى تحقيق الرسائل والغايات المشتركة، إلى جانب تنسيق تنظيم الفعاليات من معارض، وندوات، ومؤتمرات، وورش عمل، ورحلات علمية، وغيرها، وتقديم الاستشارات في مجال تطوير مختلف مؤسسات المكتبات والمعلومات في الدولة، وتفعيل الوجود في الهيئات المهنية الإقليمية والدولية المتخصصة في مجال المكتبات والمعلومات بما يحقّق مصالح الدولة، والتعاون على استضافة المؤتمرات الدولية لهذه الهيئات.

وستقوم الوزارة والجمعية بجمع وتوفير البيانات الموثوقة حول واقع عمل مؤسسات المكتبات والمعلومات في الدولة ومشاركتها في المشاريع الدولية، وتنسيق المشاركات المحلية والدولية في مجال المكتبات والمعلومات ذات الاهتمام المشترك.

وكانت الوزارة قد استضافت، خلال أغسطس الماضي، وفداً رسمياً من الجمعية لمناقشة العديد من القضايا المهمة المتعلقة بتطوير المكتبات العامة والمتخصصة في الدولة، حيث تمّ التركيز على تحسين البنية التحتية للمكتبات وتطوير خدماتها الرقمية، كما جرى استعراض الدور المتنامي للمكتبات في تعزيز الهوية الثقافية الإماراتية، خصوصاً في ظل الثورة الرقمية التي تتطلب تطوير المكتبات لتصبح مراكز تقنية حديثة تدعم الابتكار والبحث العلمي.