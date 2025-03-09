«أبوظبي للغة العربية»: المرأة في الإمارات أذهلت العالم

يضطلع مركز أبوظبي للغة العربية، بدور مؤثر في دعم المرأة في مجالات الصناعات الإبداعية، عبر مجموعة متكاملة من البرامج، والخطط الاستراتيجية.

واحتفى المركز منذ تأسيسه بالإنجازات الأدبية لنحو 32 امرأة مبدعة من جنسيات متعددة، عبر جوائزه المختلفة، التي تتضمن جائزة الشيخ زايد للكتاب، وجائزة سرد الذهب، وجائزة كنز الجيل.

ويوفر المركز، تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة، أشكال التمكين المختلفة للمرأة، لدعم حضورها في النسيج الثقافي محلياً وعربياً وعالمياً، وتعزيز جهودها وإبداعها ودورها التنويري.

وقال رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الدكتور علي بن تميم، إن «المرأة في الحضارة العربية لم تكن بمعزل عن نظرائها الرجال، إذ حجزت لنفسها مكانة طليعية في ميادين العمل المجتمعي، والفكري، والابتكار والإبداع».

وأضاف «القيادة الحكيمة في دولة الإمارات حرصت على تعزيز حضور المرأة وتطويره، وتوفير سبل الدعم له، وإتاحة الفرص للمرأة لاستكمال العطاء، وتحقيق الغايات والطموح، وأكدت المرأة في دولة الإمارات أنها أهل للثقة، وأذهلت العالم بنجاحات وإنجازات استثنائية حققتها، ليس فقط في مجالات الثقافة والإبداع، بل في مجالات التنمية المستدامة على تنوعها».

وأعرب عن الفخر في اليوم العالمي للمرأة، بالإنجازات التي حققتها المرأة في دولة الإمارات؛ إذ كان لها المثال الأبرز والنموذج الرائد - ولايزال - في سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الراعية الكريمة لكل الجهود الرامية لتفعيل إسهامات المرأة في خدمة مسيرة التنمية الفريدة للإمارات.

وأكد بن تميم أن مركز أبوظبي للغة العربية حرص على دعم حضور المرأة في مجالات الصناعات الإبداعية عبر مجموعة متكاملة من البرامج، والخطط الاستراتيجية، ما أثمر فوز 32 امرأة من جنسيات مختلفة بجوائز المركز الثلاث، وفي مقدمتها جائزة الشيخ زايد للكتاب، التي توّجت 25 مبدعة، وجائزة «سرد الذهب» التي فازت بها خمس نساء، وجائزة «كنز الجيل» التي احتفت بفائزتين، في تجلٍّ واضح لحضور المرأة في منظومة الإبداع والفكر والأدب والبحث العلمي، إلى جوار دورها الجوهري في تعزيز مكانة اللغة العربية، وغرسها في نفوس الأجيال الجديدة، بما يدعم حضورها باعتبارها هوية المجتمع، وأبرز أدواته لإثراء حاضر الوطن وصنع مستقبله.

واستناداً إلى الدور الذي تلعبه المرأة في مسيرة الإبداع الإنساني؛ أطلق المركز كتاب «مئة مبدعة ومبدعة».

الدكتور علي بن تميم:

. المرأة صاحبة دور جوهري في تعزيز مكانة اللغة العربية، وغرسها في نفوس الأجيال الجديدة.