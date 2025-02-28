تتويج «دبي للثقافة» بجائزة مؤسسة القطاع العام المتميزة في الابتكار

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) حصولها على جائزة «المبتكر العالمي المتميز (GDI)» لعام 2024، ضمن جوائز المعهد العالمي للابتكار (GInI) التي تحتفي بالأفراد والمؤسسات الرائدة التي تحقق إنجازات استثنائية في تطوير ابتكارات نوعية، تؤثر بشكل إيجابي ومستدام في قطاعاتهم ومجتمعاتهم، وتوزع برعاية الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، الرئيس الأعلى للشبكة العربية للإبداع والابتكار.

ونالت الهيئة هذه الجائزة تقديراً لتميزها في مجال الابتكار، بعد نجاحها في اجتياز عمليات تقييم خبراء المعهد العالمي، وتوثيق أفضل الممارسات التي تطبقها الهيئة في مشاريعها ومبادراتها الهادفة إلى تعزيز ثقافة الابتكار في القطاع الثقافي والفني، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتميز والإبداع.

وتمكنت «دبي للثقافة» من التفوق في الجائزة العالمية، بفضل التزامها باستشراف مستقبل الابتكار الثقافي، بما يتماشى مع أهداف التميز الحكومي الذي ارتقت فيه إلى مستوى التميز، إلى جانب تبنّيها مجموعة واسعة من الأفكار النوعية والحلول المؤثرة الهادفة إلى تطوير مهارات طواقم عملها وتنمية قدراتهم، وسعيها إلى إيجاد بيئة إبداعية مستدامة قادرة على دعم أصحاب المواهب، وتمكينهم من إطلاق مشاريع نوعية قادرة على إثراء الحراك الثقافي الذي تشهده دبي.

وأشارت المدير العام لهيئة الثقافة والفنون في دبي، هالة بدري، إلى أن حصول الهيئة على جائزة «المبتكر العالمي المتميز (GDI)» لعام 2024، يعكس مكانتها مؤسسة حكومية رائدة في تطوير ابتكارات نوعية تؤثر بشكل إيجابي في القطاع الثقافي والفني، وقالت: «تُعد الجائزة العالمية إضافة نوعية إلى سجل الهيئة ومحطة مهمة في مسيرتها الإبداعية، حيث تعبّر عن قوة استراتيجية (دبي للثقافة) والتزامها بتحقيق أهدافها وأولوياتها القطاعية، ما يسهم في تحسين سمعتها المؤسسية، وتعزيز تنافسيتها وقدراتها على رفع مستوى الجودة في تقديم الخدمات ورعاية الكفاءات المتميزة، كما تبرز حرص الهيئة على تبني ممارسات وحلول وتقنيات جديدة ترسخ ثقافة الريادة في القطاع، وتدعم المشهد الإبداعي المحلي».

يذكر أن البرنامج السنوي لجوائز معهد الابتكار العالمي، المعروف بـ«جوائز المبتكرين العالميين المتميزين»، قد شهد مشاركة 2844 مبتكراً يمثّلون 987 مؤسسة في منطقة الشرق الأوسط، و657 مؤسسة من دول أميركا الشمالية والجنوبية، و566 جهة من أوروبا، إضافة إلى 634 مؤسسة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتم تكريم رواد الابتكار رسمياً خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم ضمن فعاليات القمة العالمية للابتكار 2025 التي استضافتها المدينة المستدامة في دبي يومي 25 و26 فبراير الجاري.

هالة بدري:

• تُعد الجائزة العالمية إضافة نوعية إلى سجل الهيئة، ومحطة مهمة في مسيرتها الإبداعية، حيث تعبّر عن قوة استراتيجية «دبي للثقافة».