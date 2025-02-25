«دبي للثقافة» تثري سجلها بشهادة «الأيزو» في نظام إدارة الابتكار

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) عن حصولها على شهادة المواصفات القياسية الدولية «أيزو» في «نظام إدارة الابتكار» (ISO 56001:2024) لتكون بذلك أول جهة حكومية في العالم تحصل على هذه المواصفة عبر «LRQA»، التي تم استحداثها خلال الربع الأخير من العام الماضي، بهدف توفير إطار منظم للمؤسسات لتحفيزها على تأسيس وتنفيذ وصيانة وتحسين نظام إدارة الابتكار لديها، ما يعكس سعي الهيئة إلى تطبيق أفضل الممارسات الدولية في تمكين قطاع الثقافة والفنون، ودعم مشهد دبي الإبداعي، وهو ما يتماشى مع مبادرة «الإمارات تبتكر 2025»، ويعزز دور الهيئة في ترسيخ ثقافة الابتكار والتميّز في القطاع الحكومي.

واستحقت «دبي للثقافة» الشهادة بعد نجاحها في تبني نهج منظم لتعزيز الابتكار ونشر ثقافة التكيّف والاستجابة، ما يُمكنها من مواجهة التحديات الناشئة، واستغلال الفرص بكفاءة عالية، والعمل على إيجاد حلول مؤثرة تُسهم في تطوير وإدارة واستدامة المشاريع الإبداعية التي تتماشى مع أهدافها المؤسسية، كما تعكس التزام الهيئة بتطبيق الضوابط الدولية الخاصة بإدارة الابتكار، ما يرسخ مكانتها كمعيار للابتكار في القطاع الحكومي على مستوى العالم، ويسهم في تعزيز سمعة الهيئة ويُمكنها من تقديم نتائج قابلة للقياس، وفتح آفاق أوسع للتعاون مع الشركاء، وتحقيق التميّز في هذا المجال.

وأكّدت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، هالة بدري، حرص الهيئة على تبنّي أفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة الابتكار، والعمل على تطوير كفاءة الأداء، وتحقيق تطلعات دبي ورؤاها الطموحة الهادفة إلى ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار في القطاع الثقافي والإبداعي، وقالت: «يعكس حصول الهيئة على هذه الشهادة، بالتزامن مع مبادرة (الإمارات تبتكر 2025)، حجم الجهود التي تبذلها لرفع تنافسيتها في القطاع، وتمكين طواقم عملها وتحفيز روح الابتكار لديهم، إلى جانب رفع مستوى جودة خدماتها وعملياتها الإدارية، وتحسين منظومة عملها المؤسسي وفقاً لأعلى المعايير العالمية، كما تعبر هذه الشهادة عن قوة استراتيجية الهيئة والتزامها بتحقيق أهدافها وأولوياتها القطاعية»، لافتة إلى أن حصول الهيئة على هذه المواصفة يضاف إلى سلسلة إنجازاتها ويسهم في توفير بيئة عمل شمولية وجاذبة وقادرة على إثراء المشهد الثقافي والفني المحلي.

يشار إلى أن الهيئة كانت قد حصلت خلال 2024 على أربع شهادات اعتماد في المواصفات القياسية الدولية «أيزو»، وذلك في أنظمة إدارة استمرارية الأعمال (ISO 22301:2019)، وإدارة المخاطر (ISO 31000:2018)، ما يعزز كفاءة وجاهزية الهيئة في إدارة الأزمات والكوارث، ونظام إدارة الحوكمة المؤسسية (ISO 37000:2021)، وكذلك أنظمة إدارة الشراكات (44001:2017ISO)، لتكون بذلك أول مؤسسة ثقافية على المستوى العالمي تحصل على هذه المواصفة.