«إكسبوجر 2025»: الصورة رسالة إنسانية قبل أن تكون فناً

أكد المصور الصحافي إسماعيل عبدالكريم، خلال ندوة ضمن فعاليات الدورة التاسعة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر 2025»، «أن الصورة الفوتوغرافية ليست مجرد انعكاس للحظة، بل هي أداة لنقل المشاعر ورواية القصص الإنسانية بعمق وصدق، فهي رسالة إنسانية قبل أن تكون فناً».

وأوضح عبدالكريم، المصور المصري المقيم في السويد منذ 11 عاماً، أن تجربته الممتدة لأكثر من ربع قرن جعلته يؤمن بأن الصورة التي تحرك المشاعر وتحفز التعاطف هي الأكثر تأثيراً وبقاءً. وقال: «التصوير ليس فقط توثيقاً بصرياً، بل هو التقاء بين الفنان والواقع، حيث تصبح الكاميرا أداة لسرد الحكايات التي غالباً ما تكون مخفية وراء الوجوه والمواقف اليومية».

وخلال الجلسة، استعرض عبدالكريم عدداً من أبرز أعماله، من بينها صورة التقطها لشابين يتزلجان على الجليد في السويد، أحدهما كفيف فقد ساقه بسبب السرطان، بينما يقوده الآخر بحبل ممسكاً بيد واحدة. وأوضح أن الصورة تحمل رسالة إنسانية قوية تعكس معنى التحدي والتضامن. وقال: «كان المشهد تعبيراً صادقاً عن الإرادة التي لا تعرف المستحيل، وعن الصداقة التي تتجاوز حدود الإعاقة».

وفي ختام الجلسة أشاد عبدالكريم بمهرجان «إكسبوجر» باعتباره منصة عالمية تحتفي بقوة الصورة في نقل الحقائق وتعزيز الحوار الإنساني، مشيراً إلى أهمية دور المهرجان في دعم المصورين وإتاحة الفرصة لهم لتقديم أعمالهم أمام جمهور واسع من مختلف أنحاء العالم.