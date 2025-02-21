أندريا بيلوسو: الإبداع لا ينبع من التكرار.. بل من تجاوز المألوف

قال المصور العالمي، أندريا بيلوسو، إن «الإبداع الحقيقي لا ينبع من التكرار، بل من تجاوز المألوف، فإذا كنت تكرر الشيء نفسه، وتتوقع نتيجة مختلفة، فهذه ليست عبقرية بل جنون».

وكشف المصور المعروف بصوره الأيقونية لمشاهير العالم ونجمات الموضة مثل إيفانجليستا، وناعومي كامبل، عن مشروع «فنون من أجل المستقبل» الذي يسعى من خلاله إلى إحداث تغيير حقيقي، وتسليط الضوء على قوة الصورة في حماية البيئة، مؤكداً «إننا كبشر لا نحمي الأرض من أجلها فحسب، بل من أجل بقائنا ومستقبلنا أيضاً».

واستعرض بيلوسو مشروعه الفوتوغرافي الجديد الذي ركز فيه على تصوير الطبيعة ممتزجة بالإنسان، في رقصة سحرية تسعى إلى إعادة تشكيل علاقة الإنسان مع الكوكب، وتعريف دور الفنون البصرية كقوةٍ مؤثرة في حماية البيئة.

حماية الكوكب

وقال بيلوسو: «وُلد هذا المشروع قبل ثلاث أو أربع سنوات، وكان نتيجة لمجموعة من الأفلام الوثائقية التي شاهدتها، ما دفعني للتساؤل: ماذا يمكنني أن أفعل؟ كيف يمكنني، كمصور، خاصة كمصور أزياء، الإسهام في الحفاظ على الكوكب بطريقة لا تكتفي بمواكبة ما يحدث أو معارضته، بل تدعو الناس للاستمتاع بالجمال، والإسهام في حماية الكوكب من خلال الإبداع والجمال؟ من هنا، أطلقت مشروعي، الذي يروي من خلال الصور قصة حول كيفية الإسهام في الحفاظ على الكوكب عبر الاتحاد مع الطبيعة، والتفاعل معها بوعي، بدلاً من الانشغال التام بوسائل التواصل الاجتماعي أو الغرق في مشكلات الحياة اليومية».

الإنسان والطبيعة

وخلال استعراضه صور مشروعه في النسخة التاسعة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، التي قسّمها إلى فصلين، قدّم بيلوسو رؤية مدهشة لعلاقة الإنسان بالطبيعة، ففي الفصل الأول، الذي صوّره داخل استوديو في استوكهولم، بالتعاون مع إحدى راقصات الباليه في الأوبرا الملكية السويدية، التقط صورها وسط الغابات محاولاً جعلها جزءاً لا ينفصل عن الطبيعة، وأوضح قائلاً: «كما ترون، في العديد من الصور، ليس من السهل التمييز بين الإنسان والشجرة، بين الجلد واللحاء، إنها رقصة الاندماج مع الأرض».

أما في الفصل الثاني، فانتقل بيلوسو من الاستوديو إلى قلب الغابة المطيرة في المكسيك، حيث لم يكن التصوير مجرد وسيلة للتعبير، بل أداة للإسهام، فجميع عائدات بيع صوره تذهب لدعم مجموعة من علماء البيئة الذين يعملون على إنقاذ هذه الغابة من التدمير المستمر، وفي هذا السياق، قال بيلوسو: «المشكلة ليست في إزالة الغابات فحسب، بل فيما يحدث بعدها، الشركات الكبرى تشتري الأراضي، وتُجبر السكان الأصليين على مغادرتها، ثم تحرق الأشجار بلا مبالاة، إنها لا تحرق مجرد أشجار، بل تدمر نظاماً بيئياً كاملاً».

الفن أداة للتغيير

يرى المصور العالمي، أندريا بيلوسو، أن الفن يجب ألا يكون مجرد وسيلة للترفيه أو التوثيق، بل أداة للتغيير، حيث قال: «لا أريد أن أقاوم أو أعارض، بل أريد أن أدعو الناس إلى رؤية الجمال، لأن الجمال هو ما يدفعنا للحفاظ على الأشياء، وليس الخوف».