«دبي للثقافة» تستقبل وفداً من المالديف

زار وفد رفيع المستوى من جمهورية المالديف هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، وجاءت هذه الزيارة في إطار الشراكة بين مكتب التبادل المعرفي الحكومي وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الهادفة إلى إبراز جهود الجهات الحكومية المحلية على المستوى العالمي، وترسيخ مكانة الدولة كوجهة عالمية للإدارة والتطوير الحكومي، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات المحلية في مختلف المجالات.

وخلال الزيارة، التقى وفد المالديف مع نخبة من قيادات الهيئة في مقر كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وبحث معهم سبل توطيد الروابط الثقافية وعلاقات التعاون المشترك، وتبادل الخبرات والمعارف في مختلف المجالات الثقافية والإبداعية.