«اليوم العالمي» يحتفي بتنوّع الثقافات والتقاليد.. في «عام المجتمع»

احتفلت الجامعة الأميركية في الشارقة، بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، بالنسخة الـ25 من مهرجانها الثقافي السنوي «اليوم العالمي» تحت شعار «جسور بين الثقافات: بناء المجتمعات». ويحتفي الحدث السنوي على مدى يومين بتنوّع الثقافات والتقاليد عبر مجموعة من الفعاليات الفلكلورية والعروض الفنية في أجواء نابضة بالحياة تستقطب طلبة الجامعة وأعضاء هيئتيها التدريسية والإدارية وجماهير الزوّار. ويأتي تنظيم المهرجان السنوي هذا العام تماشياً مع إعلان دولة الإمارات عام 2025 «عام المجتمع»، مسلطاً الضوء على الدور التحويلي للتبادل الثقافي في تعزيز الفهم المتبادل، وترسيخ قيم الشمولية والانتماء العميق التي تعد قيماً جوهرية في رؤية كلٍّ من الجامعة الأميركية في الشارقة ودولة الإمارات من أجل مجتمع موحّد ومتنوّع ومزدهر.

وشهدت الفعاليات مشاركة 36 نادياً ثقافياً، ما أتاح للزوّار فرصة التفاعل مع تجارب ثقافية غامرة عبر أجنحة متنوّعة، وعروض حية، وأنشطة تفاعلية سلطت الضوء على مجتمع الجامعة المتنوّع الذي يضم أكثر من 90 جنسية.