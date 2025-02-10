نسخة من الطبعة الأولى لـ «هاري بوتر» تباع بـ 22 ألف دولار

بيعت نسخة من الطبعة الأولى من رواية «هاري بوتر وحجر الفيلسوف»، للكاتبة جيه كيه رولينغ، بـ18 ألف جنيه إسترليني (22 ألفاً و329 دولاراً) في مزاد علني.

وكانت النسخة، التي بيعت أول من أمس، واحدة من أول 500 نسخة طبعت في عام 1997، وتم بيعها من قبل دار مزادات «إن إل بي»، بحسب وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية.

وكان من المتوقع أن تباع الرواية بمبلغ يراوح بين 20 ألفاً و30 ألف جنيه إسترليني، لكنها بيعت بـ18 ألف جنيه إسترليني.

ووصفها منظمو المزاد بأنها «مثال جيد على الطبعة الأولى النادرة»، مع بعض التآكل الخفيف.

وبيعت نسخة أخرى من الطبعة الأولى من الرواية، التي كانت تحتوي على بعض الأضرار في الغلاف، بـ1300 جنيه إسترليني. وعند إصدارها، أنتجت دور النشر عدداً قليلاً من النسخ، بسبب عدم اليقين بأن الكتاب سيلقى رواجاً أم لا. وأصبحت سلسلة الكتب، التي تتضمن سبع روايات حولت إلى أفلام ضخمة، واحدة من أكثر السلاسل شعبية في العالم.

وفي يونيو الماضي، بيعت نسخة من الطبعة الأولى من «هاري بوتر وحجر الفيلسوف» بـ45 ألفاً و201 جنيه إسترليني، بينما بيعت نسخة أولى بحالة ممتازة بـ69 ألف جنيه إسترليني في مارس 2022.

• النسخة المبيعة واحدة من أول 500 نسخة طبعت في عام 1997.