مهرجان الوراقين للكتاب المستعمل يختتم الدورة التاسعة

اختتمت، أمس، فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الوراقين للكتاب المستعمل، الذي نظمته مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في حديقة النخيل بالشارقة، تحت شعار «حين تحيا الكتب.. تسطر حكايات المستقبل»، وسط إقبال جماهيري كبير تجاوز عشرات الآلاف.

وتوجهت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، رئيسة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية رئيسة اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، بالشكر للمتطوعين على جهودهم التي كان لها الأثر الكبير في نجاح المهرجان وتحقيق أهدافه، معربة عن التقدير لزوّار المهرجان ولجميع المنظمين والداعمين.

وأكّدت أن هذه الجهود تعد من أهم الركائز التي أسهمت في استدامة تنظيم المهرجان منذ عام 2006، مشيرة إلى أن المدينة تولي اهتماماً خاصاً بالاستدامة وتنمية الوعي المجتمعي وترسيخ مبادئ المسؤولية المجتمعية في كل فعالياتها.

وأضافت أن المدينة استجابت منذ عام 2020 لطلبات المجتمع بجعل مهرجان الوراقين للكتاب المستعمل مستداماً، عقب النجاح الكبير في الدورات السابقة، إذ قررت تنظيم «سوق الوراقين للكتب المستعملة» في أول سبت من كل شهر، مواصلةً دورها الثقافي والمعرفي تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع.

وأشادت بإقبال وتفاعل الجمهور مع المهرجان، مثمنةً جهود المشاركين التي أسهمت في نجاح الدورة التاسعة بكل تفاصيلها، من انضباط وتنظيم وتنوع في الكتب القيمة والوسائل التعليمية والفعاليات المصاحبة.

وشهد ختام المهرجان فعاليات «يوم التراث الإماراتي» التي جسدت العراقة والأصالة والعادات الإماراتية، إذ استعرض الزوار منظومة القيم والأخلاق الإماراتية المعروفة بـ«السنع»، التي تعبر عن الهوية الوطنية، وتستند إلى مبادئ الشهامة، والكرم، والتراحم.