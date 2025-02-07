أصوات شعرية عربية على منصة «الشارقة للشعر النبطي»

واصل مهرجان الشارقة للشعر النبطي سلسلة القراءات الشعرية المتنوعة للدورة الـ19، في قصر الثقافة بالشارقة، بحضور رئيس دائرة الثقافة، عبدالله بن محمد العويس، ومدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، محمد إبراهيم القصير، ومدير مجلس الحيرة الأدبي، الشاعر بطي المظلوم، وجمهور كبير من محبي الشعر النبطي.

وشارك في الأمسية الشعرية، ضمن فعاليات اليوم الثالث، عائشة الحدادي (الإمارات)، وأحمد الشراري (السعودية)، ومطر البريكي (سلطنة عمان)، ومريم فلامرزي (البحرين)، ومحمد المناعي (قطر)، وأمجد الصخري (الأردن)، وقدّم لها الإعلامي طلاع العمودي.

واستهل الشراري الأمسية بقصيدة مميزة، مشيداً بدور الشارقة في نشر الثقافة، مؤكداً أنها أصبحت رمزاً للإبداع ومركزاً رائداً للفكر والعلم.

وألقت عائشة الحدادي قصيدتها «لا أتضايق»، معبرة عن مكنونات الذات، وقدّم مطر البريكي قصيدته «علمتني يا أبوي» التي تحمل معاني الحكمة والمروءة، مجسداً فيها القيم التي غرسها والده فيه منذ الصغر.

وألقى أمجد الصخري قصيدة «كوكب حياة»، حيث احتفى بجمال إمارة الشارقة، مشبهاً زيارته لها برحلة على متن الريح.

كما ألقت مريم فلامرزي قصيدتها «دار المفخرة» التي احتفت فيها بدولة الإمارات، معبّرة عن فخرها واعتزازها بتاريخها العريق ونهضتها الثقافية والحضارية. أما محمد راشد المناعي، فقد عبّر بأسلوب شعري قوي وعذب عن مشاعر صادقة.

كما احتضن قصر الثقافة، ضمن فعاليات اليوم الرابع، جلسة شعرية مخصصة لشاعرات مبدعات من الوطن العربي، وهنّ: شيخة جمعة (الإمارات)، وأسماء إبراهيم الغذامي (السعودية)، ومجرد شاعرة (الكويت)، وثورة الزير (قطر)، قدمت لها نجلاء الحربي.

وافتتحت الجلسة الشاعرة شيخة بقصيدة مهداة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبعدها قرأت أسماء الغذامي قصيدة أشادت فيها بجهود الشارقة في خدمة الأدب والكتاب والشعر، كما أنشدت مجرد شاعرة قصيدة عبّرت عن مكنوناتها الذاتية، وألقت الزير قصيدة ترحيبية نشرت شذى عطرها من الدوحة للشارقة تشكر فيها المدينة الحاضنة للشعر، وكرّم عبدالله العويس ومحمد القصير، بحضور المظلوم، الشعراء المشاركين بتسليمهم شهادات تقديرية تكريماً لجهودهم الإبداعية.