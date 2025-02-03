عبدالعزيز المسلّم: «الشارقة للتراث» يثري المشهد الثقافي بإصدارات نوعية

يسعى معهد الشارقة للتراث خلال مشاركته في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، الذي يستمر حتى بعد غدٍ، إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات المصرية في مجالات التراث والبحث العلمي وصناعة الكتاب والنشر، إلى جانب تقديمه برنامجاً ثقافياً ثرياً، يتضمن ندوات وجلسات حوارية وتوقيعات وإطلاقات أدبية، داخل المعرض وخارجه.

وقال رئيس المعهد، الدكتور عبدالعزيز المسلّم، إن «مشاركتنا في معرض القاهرة تؤكد أهمية الكتاب بوصفه جسراً للمعرفة وأداةً للحفاظ على التراث الثقافي وتعزيزه»، مؤكداً حرص المعهد على تقديم عناوين نوعية تحمل مضامين ثرية في مجالات التراث بشقيه المادي وغير المادي، ما يتيح للقارئ فرصة الاستزادة من كنوزه المتنوعة، والتعرف إلى الإرث الثقافي العربي العريق.

وأشار إلى أن عدد إصدارات المعهد تجاوز 1001 عنوان تشمل موسوعات ومعاجم وكتباً ودراسات متخصصة.

وأضاف المسلّم أن معهد الشارقة للتراث، يحرص في كل دورة من «القاهرة للكتاب» على تقديم مشاركة متميّزة تثري المشهد الثقافي عبر إصدارات نوعية تسهم في تعزيز البحث العلمي وتوثيق التراث العربي.

وشارك المعهد في جلسات عدة، إضافة إلى الورشة الثالثة للبوابة الإلكترونية لمكنز التراث الثقافي غير المادي في العالم.

ويشهد البرنامج الثقافي للمعهد إطلاق إصدارات جديدة تسلّط الضوء على موضوعات تراثية متنوعة.