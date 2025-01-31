«عالم لا مرئي» في حي الشندغة.. رؤية تتجاوز البصر

تشارك «كانون» بمعرضها المبتكر «عالم لا مرئي»، الذي ينظم كجزء من فعاليات مهرجان سكة للفنون والتصميم، الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، من اليوم حتى التاسع من فبراير المقبل، في حي الشندغة التاريخي.

ويحتفي المهرجان السنوي بالفن والتصميم من خلال تسليط الضوء على أعمال لمبدعين من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

ويهدف معرض «عالم لا مرئي»، الذي سيتواصل طوال فترة مهرجان سكة للفنون في مركز الزوار بمتحف الشندغة، إلى منح الأشخاص الذين يعانون تحديات بصرية فرصة للاستمتاع بتجربة تحوّل الصور الفوتوغرافية إلى مفهوم حسي، وذلك عبر الجمع بين الفن والتكنولوجيا والشمولية لخلق تجربة لا تنسى.

ويضم معرض «عالم لا مرئي» أربع صور، إلى جانب أعمال لفنانين مقيمين في الإمارات، ما يمزج بين الرؤية العالمية والإبداع المحلي.

وتشمل أبرز الأعمال صوراً للمصور الصحافي الحائز جائزة بوليتزر، محمد محيسن، وهي تلتقط لحظات من مخيم للاجئين، وصورة مؤثرة لبيرنت ستيرتون، المصور الجنوب إفريقي، لآخر وحيد قرن أبيض شمالي، وصورة ديناميكية لسامو فيديتش، مصور رياضي من سلوفينيا، لسباح من أصحاب الهمم، وصورة ثلاثية الأبعاد مبتكرة لبيل سميث، أخصائي الموجات فوق الصوتية، للآباء المكفوفين.

ويمكن للزوار في «عالم لا مرئي» التفاعل مع الصور من خلال عناصر اللمس والسمع، متجاوزين الأساليب البصرية التقليدية.

وستتيح التكنولوجيا المستخدمة في المعرض للأفراد من ذوي الإعاقة البصرية تجربة التصوير، من خلال اللمس والصوت، وتوفر للمبصرين طريقة أكثر حسية للتواصل مع الفن.

. 4 صور، إلى جانب أعمال لفنانين مقيمين في الإمارات، يضمها المعرض.

. المعرض يتيح لمن يعانون تحديات بصرية، الاستمتاع بتجربة تحوّل الصور إلى مفهوم حسي.