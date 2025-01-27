«دبي للثقافة» تضيف 8 جوائز «ستيفي» إلى رصيد إنجازاتها

أضافت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) إلى رصيد إنجازاتها ثماني جوائز، فازت بها ضمن «جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2025»، التي تُعد واحدة من أبرز الجوائز المرموقة عالمياً التي تحتفي بالابتكار والتميز المؤسسي.

وأكدت الهيئة، في بيان، أن «هذا الفوز يعكس حجم الجهود التي تبذلها لتعزيز ثقافة التميز في مختلف المجالات الثقافية والإبداعية، ويبرز دورها الفاعل في إثراء الحراك الثقافي الذي تشهده دبي».

ونالت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، هالة بدري، الجائزة الذهبية ضمن فئة «جائزة المرأة الأكثر ابتكاراً للعام»، تكريماً لإسهاماتها في إطلاق العديد من المبادرات المبتكرة، الهادفة إلى دعم القطاع الثقافي والفني، وتهيئة بيئة عمل إيجابية قادرة على تمكين المرأة.

كما حصدت أيضاً الجائزة الفضية ضمن فئة «قائد الفكر للعام»، تقديراً لجهودها في قيادة العديد من المشروعات الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، ودعم أصحاب المواهب.

فيما كُرّمت مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق في «دبي للثقافة»، شيماء راشد السويدي، بالجائزة الذهبية ضمن فئة «الأكثر إبداعاً في مجال التسويق أو الإعلانات المبتكرة لهذا العام»، وحصدت مبادرة «أبطال رمضان» الجائزة الذهبية ضمن فئة «الإنجازات المبتكرة في مجال المسؤولية الاجتماعية»، إذ تمكنت المبادرة من تقديم نموذج مبتكر للعمل الإنساني.

ونالت صفحة «دبي للإبداع» (Creative Dubai) جائزة ذهبية ضمن فئة «صفحة الإنستغرام الأكثر ابتكاراً»،

في حين حصلت صفحة «منصة سكة» على الجائزة البرونزية في الفئة نفسها.

وفازت الهيئة بجائزتين ذهبيتين ضمن فئة «الابتكار في إدارة وتخطيط وممارسات الموارد البشرية»، وفئة «الابتكار لقسم أو فريق الموارد البشرية» في القطاع الحكومي.

• مبادرة «أبطال رمضان» حصدت الجائزة الذهبية، ضمن فئة «الإنجازات المبتكرة في مجال المسؤولية الاجتماعية».