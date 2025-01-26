«الأرشيف»: معرض القاهرة للكتاب تظاهرة ثقافية كبرى

نظّم الأرشيف والمكتبة الوطنية، ملتقى إعلامياً، على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب، بهدف تعزيز الروابط الثقافية والإعلامية بين الإمارات ومصر.

وحضر الملتقى نائب رئيس مجلس إدارة الأرشيف والمكتبة الوطنية، محمد أحمد المر، ونخبة من رؤساء تحرير الصحف، ومديري تحرير وسائل إعلامية مصرية، وعدد كبير من الإعلاميين.

وأكد المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية، عبدالله ماجد آل علي، في كلمته خلال افتتاح الملتقى، حرص «الأرشيف» على المشاركة السنوية في «القاهرة للكتاب»، باعتباره تظاهرة ثقافية كبرى وأحد أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط.

وأشار إلى التطوّر الذي يشهده الأرشيف والمكتبة الوطنية في هذه المرحلة، إذ يُعد من الجهات البارزة على صعيد صناعة المحتوى الثقافي الجاد والمؤثر، ويتجلى ذلك بمكانته في المشهد الثقافي، وبوصفه مركز إشعاع ثقافياً يثري المكتبات بإصداراته المتخصصة التي تحمل المعلومات الموثقة والدقيقة، وبالفعاليات الثقافية التي ينظمها داخل الإمارات وخارجها، إضافة إلى حرصه على حفظ الرصيد الوثائقي للدولة.

ولفت آل علي إلى أن المكتبة الوطنية تعمل على بناء مجموعاتها الثقافية المتنوّعة وتتيحها لروّادها، موضحاً أن ذلك النشاط الثقافي الحيوي في مجمله بصدد قفزة نوعية حقيقية تتمثل بالتمهيد لدخول الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الكفيلة بالحفظ طويل المدى وبرقمنة المحتوى وإتاحته.