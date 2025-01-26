100 خيل تستعرض جمالها في «مزاينة الظفرة»

شهدت مزاينة الظفرة لجمال الخيول العربية، التي نظمت أول من أمس، في مدينة زايد بمنطقة الظفرة في أبوظبي، منافسات مثيرة بين الخيول المشاركة للملاك والمربين من أبناء المنطقة.

وأقيمت المزاينة الأولى من نوعها بمشاركة 100 خيل تعود لنحو 40 من المربين والملاك، ضمن مهرجان الظفرة بنسخته الـ18، وهي ثمرة للتعاون المشترك بين هيئة أبوظبي للتراث وجمعية الإمارات للخيول العربية، وفي إطار جهودهما للحفاظ على التراث الإماراتي، والعمل على استدامته.

وأحرزت «نوف ليوا» لعبدالله المنصوري، المركز الأول في فئة المهرات بعمر سنة، وحلت في المركز الثاني «أم الزينة» لمنصور سعيد المنصوري، وجاءت في المركز الثالث «غاند الهبوب» لأحمد سعيد المزروعي.

واحتلت «ناو الهبوب» لأحمد سعيد الهاملي، المركز الأول في فئة المهرات بعمر سنتين وثلاث، وجاءت في المركز الثاني «الأريام هايلمان» لمحمد عبيد المزروعي، فيما حلت ثالثة «اي ام خود» لزايد سعيد المزروعي.

وتصدرت «دي مشيرة» لمحمد سعيد المزروعي، فئة الأفراس بعمر أربع سنوات وما فوق، وجاءت في المركز الثاني «كوثر السيد» لمربط ليوا، وذهب المركز الثالث إلى «ضي السكب» لمنصور سعيد المزروعي.

واعتلى «صفوان ليوا» لمربط ليوا، صدارة فئة الأمهار بعمر سنة، تلاه في المركز الثاني «الأريام يوم» لعبدالله علي المنصوري، فيما حل ثالثاً «الأريام برواز» لمطر المنصوري.

وتصدر «شامخ الجاسر» لزايد المنصوري، فئة الأمهار بعمر سنتين وثلاث، وحل في المركز الثاني «الأريام عرمرم» لمحمد راشد المنصوري، فيما حل في المركز الثالث «الأريام ربان» لعبيد أحمد الهاملي.

واختتم الفعاليات «ع ج امجد» لعلي سالم الهاملي، بتصدره الشوط الأخير المخصص لفئة الفحول بعمر أربع سنوات وما فوق، وذهب المركز الثاني إلى «ام منذر» لمنصور سعيد المزروعي، فيما حل في المركز الثالث «لندن الساد» لسيف علي المنصوري.

وشهد الفعاليات وشارك في تتويج الفائزين رئيس هيئة أبوظبي للتراث فارس خلف المزروعي، ومدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية محمد أحمد الحربي، كما شهد جانباً من الفعاليات عدد من السفراء المعتمدين.

وأشاد الحربي بمزاينة الظفرة للخيول العربية الأولى من نوعها، مشيراً إلى أنها جاءت قوية، وشهدت مشاركة واسعة من الملاك والمربين بمنطقة الظفرة. وقال إن المزاينة تأتي ضمن جهود هيئة أبوظبي للتراث وجمعية الإمارات للخيول العربية واهتمامهما بالموروث الشعبي والحفاظ عليه.

وتوجه الحربي بالشكر والتقدير إلى القيادة على دعمها المتواصل للفعاليات التراثية بصورة عامة، والمتعلقة بالخيول العربية الأصيلة على وجه الخصوص، مؤكداً أن هذا الدعم يعزز مكانة الدولة وجهودها للحفاظ على سلالات الخيول العربية.

محمد الحربي:

. المزاينة شهدت مشاركة واسعة من الملاك والمربين بمنطقة الظفرة.