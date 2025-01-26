بطولة فزاع لليولة: انتظروا ختاماً استثنائياً

نجح اليويل سعيد علي الشاوي في الفوز بالمركز الثالث في النسخة الـ24 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ20 من برنامج الميدان، التابعة لإدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وذلك بعد فوزه على خليفة سيف الحمر، في الحلقة قبل الأخيرة، مع الترقب في السابع من فبراير المقبل لتحديد هوية البطل الذي سيتوج بكأس فزاع الذهبية.

وتفوق الشاوي (من إمارة عجمان) بعدما حقق 70 علامة، مقابل 40 علامة للحمر (من إمارة الفجيرة)، بعد منافسة قوية استمرت حتى اللحظة الأخيرة لمعرفة هوية الفائز، وسط تبادل التقدم بينهما في النتيجة.

انطلاقة التحديات كانت مع اليولة، وفيها قدم المشاركان أفضل أداء ممكن في ظهورهما الأخير لهذا الموسم، وفيها منح خليفة بن سبعين الذي يحكم هذه المسابقة علامتها لصالح الشاوي، والتي كانت كفيلة بترجيح كفته للفوز في نهاية الحلقة.

وفي سؤال الموروث تمكن المشاركان من الإجابة بشكل دقيق ليحصدا الـ10 علامات الخاصة بهذا التحدي.

أما في تحدي السباحة، فتفوق الحمر، ليجدد حظوظه ويسجل في رصيده 15 علامة.

وفي عدّ القصيد، تمكّن الشاوي من الحصول على علامتها.

وكان الترقب بعد ذلك لتحدي الرماية، إذ انطلق المتنافسان لمسافة 15 متراً على مسرح الميدان لإصابة الأهداف بسلاح الساكتون، وفيها تفوق الحمر ليحصل على 15 علامة.

وفي سباق الهجن، تمكن الشاوي من التفوق ليكسب 20 علامة.

من جانبها، قالت مدير إدارة الإذاعات، مدير الإعلام والاتصال المؤسسي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، نتالي جوزيف أواديسيان، إن «التحضيرات في قلعة الميدان في القرية التراثية بالمرموم بدأت منذ فترة، من أجل تقديم حلقة ختامية استثنائية تليق باسم وحجم البطولة، من خلال مشاركة نخبة الفنانين، واستخدام أجمل كلمات الأغاني الإماراتية الأصيلة، والشعر التراثي المرتبط بدولة الإمارات، إلى جانب مجموعة من المفاجآت التي سيكشف عنها تباعاً خلال الحلقة الختامية التي نتطلع فيها لمنافسة قوية بين المتأهلين للنهائي».

وأضافت «كأس فزاع الذهبية تلقى منا كل اهتمام، باعتبارها البطولة التراثية الأقدم والأعرق على مستوى المنطقة، والنهائي المرتقب هو ختام عمل وجهود موسم كامل، ونريده أن يظهر بالشكل الذي يليق باسم بطولة فزاع لليولة».

صالح سعيد: شكراً لـ «الميدان»

قال الفنان صالح سعيد، الذي حل ضيفاً على الحلقة قبل الختامية من «فزاع لليولة»، والذي يعد من الفنانين المتميزين في الأغاني التراثية: «منذ الصغر تعلمت هذه الفنون، وسرت فيها، وهدفي دائماً تقديم ما هو متميّز ومبدع». وشكر القائمين على برنامج الميدان لتمسكهم بالتراث وإبرازه بهذا الشكل المميز.

نتالي أواديسيان:

. النهائي المرتقب هو ختام جهود موسم كامل، ونريده أن يظهر بالشكل الذي يليق باسم البطولة.

. 70 علامة حققها الشاوي وضمنت له الفوز.