«محمد بن راشد للمعرفة» تبدأ مشاركتها في «القاهرة للكتاب»

انطلقت، أمس، فعاليات مشاركة مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، الذي يُقام في الفترة من 23 يناير الجاري حتى 5 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية.

وتُنظم المؤسسة من خلال برنامج المشاركة مجموعة كبيرة من الجلسات الحوارية وورش العمل وحفلات إطلاق الكتب.

وقال المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب: «نحرص في المؤسَّسة على مواكبة الفعاليات المعرفية على المستويين الإقليمي والدولي، وتسعدنا المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب لهذا العام، الذي يُعد منصة مثالية للمشاركة في إثراء الحراك الفكري العالمي».