مهرجان الظفرة يُعيد إحياء أسواق الزمن القديم

يستعيد مهرجان الظفرة بدورته الـ18 الوظيفة التراثية للسوق في المجتمع الإماراتي، حيث لم تكن الأسواق في الأزمنة القديمة أماكن للأنشطة التجارية فقط، بل كانت ملتقيات اجتماعية وفنية وأدبية وترفيهية أيضاً، تحتضن في مواسمها أنشطة مختلفة بجانب نشاطها التجاري الرئيس.

وفي السياق نفسه خصصت اللجنة المنظمة للمهرجان أركاناً عدة موزعة في جنبات سوق الظفرة التراثي المواكب للمهرجان، لتقدم من خلالها للزوار جوانب فنية وتراثية متنوعة، تسهم في التعريف بأوجه من الإرث الحضاري الإماراتي العريق، المتمثل في المهارات المتوارثة للحرفيين والحرفيات الذين طوعوا ما تجود به بيئاتهم من أجل ابتكار أدوات ومنتجات تلبي احتياجاتهم.

وفي هذه الأركان تعمل الأنامل الحرفية لنساء الإمارات على تقديم ورش لصناعات يدوية تقليدية في عرض حي لتحويل الخامات المختلفة إلى منتج نهائي يحمل قيمة فنية ووظيفية وتعريفية للزوار من مختلف الأعمار والجنسيات، ما يحقق جانباً من أهداف مهرجان الظفرة من خلال نشر التراث الإماراتي والتعريف به وتحقيق استدامته.

وتبين هذه المعارض التراثية الحية التي تهدف إلى خلق جو تفاعلي مع التراث، جوانب عدة توضح عراقة الحرف اليدوية وأصالتها التي أنتجتها قرون من الخبرة والمعارف المتوارثة، ويتجلى ذلك في تعريفها بجوانب شديدة الخصوصية من التراث الإماراتي، مثل التوابل والمواد العطرية كالزعفران والمحلب، وصناعة الحناء واستخداماتها، والأعشاب الطبية وأنواعها.

كما تعرف الأركان الحرفية أيضاً عبر نماذج حقيقية بـ«زهبة العروس» ومكوناتها وأبعادها الفلكلورية في إطار تفصيل وشرح طقوس الزواج التقليدية وخطواتها ومراحلها والهدايا التي يتم تقديمها فيها.

ومن الورش الحية أيضاً صناعة عتاد المطية، والتعريف بأجزائه واستخداماتها والمواد المستخدمة في صناعتها.

كما تشمل الورش منتجات المطبخ الإماراتي التقليدي ووجباته المتميزة، وغيرها من العناصر التراثية التي تُظهر من خلالها المرأة الإماراتية قدراتها الفذة في تطويع الواقع والبيئة لتسهيل حياة أسرتها ومجتمعها.

. لم تكن الأسواق في الأزمنة القديمة أماكن للأنشطة التجارية فقط بل كانت ملتقيات اجتماعية وفنية وأدبية وترفيهية أيضاً.