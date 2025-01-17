420 فناناً عالمياً من 48 دولة في «إكسبوجر 2025»

يستعد المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» لإطلاق نسخته التاسعة، التي تمثل احتفاء عالمياً بالفنون البصرية بمختلف أنواعها، وذلك من 20 إلى 26 فبراير 2025، حيث يقام للمرة الأولى في موقعه الجديد بمنطقة الجادة في الشارقة، على مساحة 49 ألف متر مربع، ليقدم تجربة استثنائية ومبتكرة تشهد أكثر من 349 فعالية إبداعية وبرنامجاً يمتد على مدار 84 ساعة.

ويأخذ «إكسبوجر» الحضور من موقعه الجديد في رحلة إلى عالم لا حدود له من فنون السرد البصري، إذ يتحوّل المهرجان إلى لوحة فنية حية تجمع بين الإبداع، والابتكار، والرسائل الهادفة، موفراً منصة رائدة لاستعراض أعمال أبرز الفنانين البصريين في العالم.

ويجمع المهرجان، الذي ينظّمه «المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة»، 420 مصوراً وصانع أفلام وفناناً بصرياً عالمياً من 48 دولة، ويقدم معارض فنية مبتكرة، وتركيبات تفاعلية تعرض أكثر من 3100 صورة وتحفة بصرية موزعة على 98 معرضاً فردياً وجماعياً، تتناول موضوعات ثقافية، وبيئية، وإنسانية، ما يفتح آفاقاً جديدة للإبداع والتأمل.

ويقدّم «إكسبوجر» للحضور تجربة شاملة عبر أكثر من 72 ورشة عمل متخصصة، و50 جلسة حوارية وخطاباً ملهماً، إضافة إلى عرض 58 فيلماً، وتنظيم 53 جلسة تقييم للسير الفنية، و18 جلسة نقاش جماعية، كما يوفّر جولات إرشادية، وحفلات توقيع كتب، إلى جانب الدورة الرابعة من «القمة البيئية».

وقال مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، طارق سعيد علاي: «بينما نعلن عن النسخة التاسعة من إكسبوجر، نحتفي بمكانته كأحد أبرز المهرجانات العالمية لصنّاع الصورة، ما يعزز حضور الشارقة كعاصمة لرواة القصص البصرية، ويعكس المشروع الثقافي والحضاري للإمارة، إذ كانت رسالة المهرجان ولاتزال تتجسد في الاستثمار بقوة القصص المصورة لتغيير المفاهيم ودعم مساعي التنمية الشاملة والمستدامة». وتجسد «جوائز إكسبوجر العالمية للتصوير الفوتوغرافي» حرص المهرجان على تكريم المواهب والأعمال المتميزة في فئات عدة.

وتكرّم «جائزة المصور الصحفي المستقل» الصحافيين الذين خاطروا بحياتهم لتغطية موضوعات مهمة ترسم ملامح عالمنا بصور صادقة، في حين تحتفل «جوائز إكسـبوجر العالمية للأفلام» بالإنجازات السينمائية في الأفلام القصيرة والصور المتحركة والأنيميشن.