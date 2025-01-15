مدينةٌ «رتيبة».. عاصمة الثقافة الأوروبية

أصيب الكثير من الألمان بحالة من الذهول عندما اختيرت مدينة «كمنيتس»، الواقعة في شرق ألمانيا، لتكون واحدة من بين عواصم الثقافة الأوروبية لعام 2025، إذ إن صورتها عادة ما تتسم بأنها نموذج لكفاح ورتابة الاشتراكية، ومع ذلك أقنع محبو المدينة والمروجون لها لجنة التحكيم، المسؤولة عن منح الجائزة التابعة للاتحاد الأوروبي، بأن «كمنيتس»، رغم وضعها الأقل حظاً، تستحق الاكتشاف وأن «مانشستر ولاية ساكسونيا» قد تغيرت.

وكان الشعار الجذاب الذي اختاره المروجون لـ«كمنيتس»، هو «سي ذا أنسين» (فلتكتشف ما لم يكتشف بعد)، وبناء على ذلك ستتم دعوة الزوار، بحلول 18 الجاري، لاكتشاف الكثير من الكنوز المعمارية والثقافية والتاريخية.