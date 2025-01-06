زايد المري يكمل المربع الذهبي ليولة فزاع

اكتمل عقد المتأهلين إلى المربع الذهبي للنسخة الـ24 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ20 من برنامج الميدان، الذي تنظمه إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وذلك في الحلقة الرابعة من المرحلة الثانية، التي تميزت بالتفاعل والحضور الجماهيري في القرية التراثية في المرموم.

وحصل زايد أحمد المري من إمارة دبي على بطاقة التأهل الأخيرة إلى المربع الذهبي، بعد تفوقه على سلطان سعيد السويدي من إمارة الفجيرة، بحصول المري على 80 علامة مقابل 30 ذهبت للسويدي، لينضم المري إلى خالد صالح المنهالي، وخليفة سيف الحمر، وسعيد علي الشاوي، في المربع الذهبي.

«ضرغام»

انطلق المتنافسان مع عرض اليولة على إيقاع أغنية الميدان لهذا الموسم، التي تحمل عنوان «ضرغام»، من كلمات الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك، وغناء الفنان ميحد حمد، وألحان فايز السعيد، وقدما فاصلاً من المهارات المميزة، وسط تفاعل كبير من الجماهير الحاضرة على المدرجات بأعداد متزايدة مع دخول المنافسات مراحل الحسم، ومنح خليفة بن سبعين الذي يقوم بتحكيم هذه المسابقة، المري 25 علامة.

وفي سؤال الموروث، تمكن المري والسويدي من الإجابة بشكل صحيح، ليحصلا على 10 علامات.

أما في تحدي السباحة الذي أقيم في وقت سابق في مجمع حمدان الرياضي، فتفوق المري، ليكسب 15 علامة.

وكان الترقب بعد ذلك لتحدي الرماية، حيث انطلق المتنافسان لمسافة 10 أمتار على مسرح الميدان لإصابة الأهداف بسلاح السكتون، وفيها تفوق المري أيضاً ليحصل على 15 علامة.

وفي تحدي عدّ القصيد، الذي يقوم بالتحكيم عليه الشاعر سعد بن مرزوق الأحبابي، تمكّن المري من الحصول على علامته.

وفي سباق الهجن الذي أُقيم على مضمار المرموم، بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن، في موقع البطولة نفسه، تفوّق السويدي ليكسب 20 علامة.

تغطية متكاملة

وعبّرت مدير إدارة الإذاعات، مدير الإعلام والاتصال المؤسسي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، نتالي جوزيف أواديسيان، عن سعادتها بالجماهيرية الكبيرة التي يحظى بها برنامج الميدان، الذي يعتبر واحداً من أهم وأعرق برامج التراث والموروث الشعبي على مستوى المنطقة.

وأضافت أواديسيان: «نحرص في كل دورة على تقديم تجربة إعلامية مبتكرة، مستفيدين من التقنيات الحديثة لرفع مستوى التغطية، وضمان وصول البطولة إلى أكبر شريحة من الجمهور، كما نود أن نشكر جميع شركائنا الإعلاميين الذين أسهموا في التغطية المميزة لهذه البطولة التراثية العريقة، ما يعكس التزامنا المشترك بالحفاظ على مكانتها وعراقتها».

واختتمت رئيس اللجنة المنظمة للبطولة حديثها بالقول: «لدينا أرقام ومؤشرات مميزة جداً في ما يتعلق بمتابعة البطولة من جميع دول المنطقة، وليس فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تمتلك هذه البطولة قاعدة جماهيرية تمتد إلى جميع دول الخليج العربي، وهو الأمر الذي لمسناه من خلال منصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى المتابعين من جمهور الميدان من خلال البث المباشر عبر شاشة قنوات سما دبي، ومن خلال أثير إذاعة الأولى، وعبر قناة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على (يوتيوب)، حيث نسخّر كل جهودنا لتكون التغطية متكاملة للحدث».

محمد أحمد ضيف الميدان

حلّ الفنان محمد أحمد ضيفاً على الحلقة الثامنة، وقدم أغنية «كل الحلا»، وهو الذي نشأ على الشلّة الإماراتية، ثم انتقل إلى الغناء، مركّزاً في اختياراته على الكلمات والألحان التراثية الأصيلة.

نتالي أواديسيان:

. لدينا أرقام ومؤشرات مميزة جداً حول متابعة البطولة من جميع دول المنطقة وليس في الإمارات فقط.