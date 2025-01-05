مهرجان فلج المعلا يدعم رواد الأعمال ويبرز تراث أم القيوين العريق

يشكل مهرجان فلج المعلا الشتوي الثاني الذي انطلقت فعالياته مساء أول من أمس، بتنظيم مجلس سيدات الأعمال ورعاية دائرة السياحة والآثار وغرفة أم القيوين، منصة مهمة لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة، فضلاً عن إبراز الطابع الجغرافي والتراثي المميز لإمارة أم القيوين.

وتفقد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار في أم القيوين، فعاليات المهرجان الذي يقام في حصن فلج المعلا لمدة ثلاثة أيام، ويشمل معرض الأسر المنتجة، وعروض السيارات الكلاسيكية، إلى جانب العروض الفلكلورية والتراثية التي يقدّمها أهالي المنطقة، وفقرات ترفيهية منوعة للجمهور.

وأكدت عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيسة مجلس سيدات أعمال أم القيوين، عائشة ليتيم، أن المهرجان يعد أحد المحركات الداعمة لرواد الأعمال والقطاع السياحي في الإمارة، ويمثّل منصة تفاعلية تجمع بين مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية، ما يتيح للزوار والمشاركين فرصة للتواصل والابتكار واستكشاف الفرص الجديدة، إلى جانب إسهاماته في تسليط الضوء على الإمارة كوجهة سياحية واعدة أنتجت إرثاً ثقافياً عريقاً ولها إمكانات استثمارية متميزة.

ورافق الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، خلال جولته التفقدية للمهرجان، رئيس مجلس إدارة غرفة أم القيوين أحمد خلفان مسفر، وعضو المجلس الوطني الاتحادي رئيسة مجلس سيدات أعمال أم القيوين، عائشة ليتيم، وعضو المجلس الوطني الاتحادي منى راشد طحنون، ومدير عام دائرة السياحة والآثار في أم القيوين، هيثم سلطان، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة والمسؤولون والإعلاميون.