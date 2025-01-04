بطولة فزاع للصيد بالصقور.. تتويج أبطال فئة «الشيوخ» غداً 

انطلاقة قوية شهدتها منافسات «الشيوخ» ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسة (التلواح) التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وسط تفوق لفريق «إم 7» الذي حصد رموز فئة جير شاهين فرخ - جرناس، وجير تبع فرخ وجرناس، بحضور بارز لبقية الفرق، وأبرزها «إف 3» و«إف 3 إس» و«النيف م».

وفي أشواط جير شاهين، حصد فريق «إم 7» شوط رمز الفرخ، بالطير «إس 359»، في زمن 17.759 ثانية، يليه فريق «إف 3» بالطير «56 ك م» في 17.865 ثانية، وثالثاً فريق «إف 3 إس» بالطير «مبروك» في 17.879 ثانية. وأكمل «إم 7» تفوقه بسيطرته على شوط الرمز جرناس، بتحقيقه المراكز الثلاثة الأولى بالطير «94 إس» في زمن 17.396 ثانية، والطير «7» في زمن 17.597 ثانية، والطير «رماح» في 17.875 ثانية على التوالي.

وفي أشواط جير تبع، حقق فريق «إم 7» المركزين الأول والثاني في شوط رمز الفرخ، بالطير «المهلهل» بزمن 16.566 ثانية، وبالطير «موفق» في 16.723 ثانية، ثم فريق «إف 3 إس»، بالطير «تي 5» في 16.846 ثانية.

وعاد فريق «إم 7»، ليبسط هيمنته على أشواط الرموز، ويحقق المركز الأول في شوط الرمز في فئة جير تبع جرناس، بالطير «تي 32» في زمن 16.325 ثانية، فيما جاء فريق «إف 3» في المركز الثاني بالطير «مزيون» في زمن 16.496 ثانية، فيما جاء فريق «النيف م» في المركز الثالث بالطير «الواري» في 16.510 ثانية.

وتتواصل منافسات الشيوخ بإقامة أشواط بيور جير، تليها أشواط القرموشة غداً الأحد في يوم تتويج أبطال فئة «الشيوخ» في بطولة فزاع للصيد بالصقور.

واعتبر مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، راشد حارب الخاصوني، أن انطلاقة أشواط «الشيوخ» جاءت مثالية، وضمن التوقعات بتحقيق أرقام لافتة على مستوى المنطقة، وليس فقط في بطولة فزاع للصيد بالصقور، حيث عودتنا هذه الفئة على تقديم أقوى المنافسات.

وعبر مدير إدارة بطولات فزاع عن تطلعه لأن تواصل أشواط الشيوخ تقديم هذه المستويات القوية كما هي عادتها، من حيث التوقيت السريع في مختلف الأشواط والمتقارب بين الصقور، بالنظر إلى مستوياتها وجودتها العالية، والخبرة المصاحبة للصقارين في هذه الفرق البارزة على الساحتين المحلية والإقليمية.

ذهب الرموز

تمكن فريق «إم 7» من السيطرة على جميع أشواط الرموز في البطولة حتى الآن. وعن هذا التفوق قال بطي سالم مبارك الكتبي: «الحمد لله كانت انطلاقة موفقة لفريق (إم 7)، لقد عملنا بكل جهد في فترة التحضيرات لهذا الموسم الذي جاء تنافسياً بشكل كبير كما توقعنا، فجميع الفرق المشاركة جهّزت نخبة الطيور». وأثنى الكتبي على المقر الجديد لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، مشيراً إلى أنه أسهم بشكل كبير في تقديم مستوى يليق باسم البطولة من حيث التنظيم والمنافسات، حيث كانت الأشواط في غاية الاحترافية والدقة.

. «إم 7» يحصد أشواط «الرموز» وحصيلة مميزة لـ«إف 3» و«إف 3 إس».