يولة فزاع تواصل تحدياتها في انتظار «المربع الذهبي»

ارتفعت حدة المنافسة بالتحديات القوية مع ترقب هوية آخر المتأهلين إلى «المربع الذهبي» من النسخة الـ24 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ20 من برنامج الميدان، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بعد ليلة مميزة، أضاءت «المرموم» بأجمل صور التنافس بمهارات التراث الشعبي.

جاء ذلك في الحلقة الثالثة من المرحلة الثانية، التي شهدت حصول سعيد علي الشاوي من إمارة عجمان على ثالثة بطاقات التأهل إلى «المربع الذهبي»، بعد تفوقه على عبدالرحمن عمر الزعابي من إمارة رأس الخيمة، بعدما حقق الشاوي 70 علامة، مقابل 30 لمنافسه، لينضم الشاوي إلى خالد صالح المنهالي، وخليفة سيف الحمر، في المربع الذهبي.

وسيكون يوم الجمعة المقبل موعد حسم البطاقة الرابعة في الحلقة التي ستنطلق الساعة التاسعة مساءً، على مسرح الميدان في موقعه بالقرية التراثية بنادي دبي لسباقات الهجن بالمرموم، ويقدم حلقات البرنامج مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث،

راشد حارب الخاصوني، ويتم بثها بشكل مباشر عبر شاشة قنوات سما دبي، ومن خلال أثير إذاعة «الأولى»، وعبر قناة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على «يوتيوب».

وجاءت انطلاقة الحلقة على إيقاع أغنية «ضرغام» للفنان ميحد حمد، وألحان فايز السعيد، حيث قدّم المتنافسان عرضاً مميزاً على مسرح الميدان، وسط تفاعل الجماهير التي تحضر إلى مدرج الميدان بأعداد متزايدة مع ارتفاع حدة التنافس، وقدّم خليفة بن سبعين الذي يقوم بتحكيم هذا التحدي بعض النصائح للمشاركين، ومنح الـ25 علامة إلى سعيد علي الشاوي.

وفي تحدي الموروث، تمكن الشاوي من الإجابة بشكل صحيح، وحصل على 10 علامات، ليوسع الفارق مع الزعابي.

وفي تحدي السباحة الذي يقام في وقت سابق في مجمع حمدان الرياضي، تفوق الشاوي أيضاً، ليكسب 15 علامة.

أما في تحدي الرماية الذي يقام مباشرة على مسرح الميدان، بأسلوب الجري لالتقاط السلاح والتصويب على الأهداف، كسب الزعابي الـ15 علامة.

وفي تحدي عدّ القصيد، الذي يقوم بالتحكيم عليه الشاعر سعد بن مرزوق الأحبابي، تمكّن الزعابي أيضاً من الحصول على علامتها.

وفي سباق الهجن الذي زادت مسافته ليصبح 700 متر، وأُقيم على مضمار المرموم، بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن في موقع البطولة نفسه، تفوق الشاوي ليكسب 20 علامة.

وقالت مدير إدارة الإذاعات، مدير الإعلام والاتصال المؤسسي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، نتالي جوزيف أواديسيان، إن البطولة تعكس بشكل كبير بيئة دولة الإمارات، وثقافتها الغنية التي تميزت بها على مر العصور، وأكدت أن هذه التحديات تمت دراستها بعناية لتكون مزيجاً من التحديات البدنية والذهنية، التي تتطلب مهارات عالية من المشاركين.

وأضافت أن البطولة ليست مجرد بطولة تنافسية، بل تحمل في طياتها هدفاً أعمق، يتمثل في غرس القيم الوطنية والاعتزاز بالتراث الإماراتي لدى الأجيال الجديدة.

فاضل المزروعي ضيف الحلقة

حلّ الفنان فاضل المزروعي ضيفاً على الحلقة السابعة، حيث قدم أغنية «المسافر»، وعبّر المزروعي عن سعادته بالمشاركة في هذا البرنامج. وقال: «تسّرني المشاركة في البرامج التي تُعنى بحفظ وصون الموروث الشعبي، ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث يقدّم من خلال برنامج الميدان الصورة الحقيقة لتراث وأبناء الوطن».

. سعيد علي الشاوي يكسب ثالثة بطاقات الصعود بعد التفوق بالعلامة 70.