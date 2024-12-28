دبي حافلة بالفرح.. من ليلة رأس السنة إلى آخر يناير

كشف جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في المدينة، عن باقة متنوعة من الفعاليات والأحداث والحفلات التي ستقام في شهر يناير 2025 وذلك بدءاً باحتفالات رأس السنة الجديدة. وتتنوع هذه الفعاليات لتشمل تجارب التسوق مع أفضل الباقات والتخفيضات وصولاً إلى العروض الترفيهية الحية العالمية. ويتضمن أبرز الأحداث التي تقام خلال الشهر الأول من العام الجديد الفعاليات المميزة لمهرجان دبي للتسوق التي تنتشر في مختلف أنحاء المدينة، إلى جانب مهرجان «المرموم: فيلم في الصحراء»، وكذلك الحفلات الموسيقية التي تستضيف نخبة من النجوم العالميين أمثال جاي تشو وجرين داي، بالإضافة إلى المنافسات الرياضية مثل ماراثون دبي، وبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للغولف، وغيرها من التجارب الاستثنائية.

وتالياً أهم هذه الفعاليات والأحداث:

«دبي للتسوق»

يقدم مهرجان دبي للتسوق في دورته الـ30 والذي يستمر حتى 12 يناير 2025 في مختلف أنحاء الإمارة عروضاً ترويجية، وفعاليات عائلية مذهلة، ومفاجآت مميزة احتفالاً بمرور ثلاثة عقود على انطلاقه، كما يتيح للمتسوقين الاستفادة من تخفيضات كبيرة، وفرصة الفوز بجوائز قيمة، إلى جانب الاستمتاع بحضور الفعاليات والحفلات الموسيقية، وعروض طائرات الدرون التي تقام مرتين كل يوم.

«سوق &e إم أو تي بي»

يعود سوق &e إم أو تي بي في دورته الـ12 إلى حي دبي للتصميم من 3 إلى 12 يناير 2025، ويتمحور طابع هذه الوجهة الخارجية حول الأجواء التقليدية - العصرية التي تجمع بين الحنين إلى خمسينات القرن الماضي وأحدث التوجهات المستقبلية، والاستمتاع بالموسيقى، والعروض الراقصة، والمسابقات المشوقة.

ليالي المهرجان في فستيفال سيتي

تجذب فعالية ليالي المهرجان في دبي فستيفال سيتي مول الزوار من خلال مجموعة من الأنشطة والفعاليات اليومية، بما في ذلك حفل موسيقي للفنانة همس فكري يوم 4 يناير 2025، والفنان إبراهيم السلطان يوم 11 يناير 2025، كما ستتاح الفرصة أمام الزوار للاستمتاع بالعروض الحية التي يقدمها مجموعة من الشخصيات المحبوبة حتى 12 يناير 2025 بما في ذلك مدهش ودانة، وبارني، وبلوي، وميراكلس ليدي باغ، ومستر بين وغيرهم، إلى جانب مشاهدة عرض «تخيل»، الذي يُقام مرتين يومياً في الساعة 6:30 مساء و9:00 مساء، كما يمكن الاستمتاع بعروض الألعاب النارية من مجموعة الزرعوني.

عروض «إكس فاكتور»

يقدم «إكس فاكتور»، البرنامج الفني الأشهر عربياً مجموعة من أبرز المواهب على مستوى المنطقة يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة 10:30 مساءً حتى 1:00 بعد منتصف الليل، ويمكن للجمهور حضور هذه اللحظات التي لا تُنسى والاستمتاع بالأصوات الرائعة للمشاركين الذين يصعدون على خشبة المسرح في فستيفال باي، دبي فستيفال سيتي مول للتنافس على اللقب.

أوتو سيزون «دبي للتسوق»

مجموعة من الأنشطة المميزة في النسخة الأولى من أوتو سيزون من مهرجان دبي للتسوق التي تقام من 1 حتى 12 يناير 2025 في مختلف أنحاء المدينة. وتركز الفعالية على كل ما يتعلق بالسيارات بدءاً بعروض أحدث الحرف اليدوية في صناعة السيارات، والمسابقات المشوقة، والتجارب الفريدة. وسيتمكن الجمهور من استكشاف كل شيء بما فيها السيارات الكلاسيكية والمركبات المتطورة.

«ذا أنكومون × دبي للتسوق»

تحول فعالية «ذا أنكومون × مهرجان دبي للتسوق» منطقة المرموم إلى وجهة للإبداع والهدوء، وذلك يومياً من الساعة 4 عصراً حتى 12 منتصف الليل. ويمكن للزوار الاستمتاع بالأعمال الفنية الضوئية التي صممها فنان عالمي، والتجمع حول مواقد النار، وممرات المرايا، ومنطقة الألعاب الممتعة، بالإضافة إلى مشاهدة أفلام السينما في الهواء الطلق.

«حتا × مهرجان دبي للتسوق»

يتألق مركز حتا وادي هب في إطار فعالية «حتا × مهرجان دبي للتسوق» من الساعة 4 عصراً حتى 10 مساءً خلال أيام الأسبوع، ومن الساعة 12 ظهراً حتى 12 منتصف الليل خلال عطلات نهاية الأسبوع، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالإطلالات الخلابة أثناء ممارسة نشاط الانزلاق بالحبال، والتجديف بقوارب الكاياك، بالإضافة إلى عروض الموسيقى الحية، والألعاب النارية خلال عطلات نهاية الأسبوع.

أضواء دبي

تتألق فعالية «أضواء دبي» خلال الدورة الـ30 من مهرجان دبي للتسوق، مع العروض الضوئية التي صممها فنانون عالميون مرموقون، في بلوواترز، ونخيل مول، وبالم ويست بيتش، والسيف، وحي دبي للتصميم، والمرموم، وحتا، وسيتي ووك. ويمكن استكشاف المجسمات والأعمال الفنية الضوئية المبتكرة التي تحول المدينة إلى أرض للعجائب المضيئة.

عروض الدرون

تستمر العروض المذهلة لطائرات الدرون برعاية «إمارات» في إضاءة سماء دبي مرتين يومياً عند الساعة 8:00 مساءً و10:00 مساءً، فيما تتشارك 1000 طائرة درون في تقديم هذه العروض بتشكيلات مذهلة تحتفي بماضي دبي العريق، وحاضرها الزاهر، ومستقبلها الطموح. وتنطلق نسخة جديدة من عرض طائرات الدرون في الفترة من 27 ديسمبر حتى 12 يناير تحت عنوان «الاحتفاء بدبي» وتجمع بين التقاليد العريقة والحداثة.

عروض الألعاب النارية

تتلألأ سماء دبي خلال مهرجان دبي للتسوق بعروض الألعاب النارية من مجموعة الزرعوني والتي تُقام كل ليلة في دبي فستيفال سيتي مول في الساعة 9 مساءً، فيما تضاء سماء حتا بالألعاب النارية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع في الساعة 8:00 مساءً حتى 5 يناير 2025.

متحف آرتي ميوزيوم دبي

يمكن استكشاف عمق الترابط وروعته بين الفن والتكنولوجيا والطبيعة عند زيارتكم متحف «آرتي ميوزيوم دبي»، أحدث جوهرة ثقافية وإبداعية في المدينة. ويقع المتحف في «دبي مول» على مساحة 2800 متر مربع، ويأخذكم في رحلة من خارج هذا العالم عبر 14 منطقة تتمحور حول «الطبيعة الأبدية».

كرنفال سباقات دبي

تجمع هذه الفعالية محبي الموضة والتوجهات الرائجة في عالم الأزياء للاستمتاع بمشاهدة سباقات الخيول المؤهلة لبطولة كأس دبي العالمي في مضمار ميدان، مع فرصة لتناول أشهى المأكولات في المطعم التابع للوجهة العالمية والمصنف بخمس نجوم.

فيلم في الصحراء

بحضور متوقع لأكثر من 50 ألف شخص تستضيف محمية المرموم الطبيعية مهرجان «المرموم: فيلم في الصحراء» بدورته الرابعة من 3 - 12 يناير 2025، والتي تقيمها هيئة الثقافة والفنون بدبي. ويتضمن المهرجان عروضاً سينمائية، وورش عمل تفاعلية، وجلسات حوارية مع أصحاب المواهب العالمية البارزة.

مهرجان القوز للفنون

يعود مهرجان القوز للفنون بدورته الـ12 إلى السركال أفنيو يومي 25 و26 يناير ليقدم عروضاً إبداعية مميزة لعشاق الفن. ويتضمن المهرجان مجموعة مميزة من ورش العمل والمعارض إلى جانب العروض الحية التي يقدمها مغني الراب السوري عمر أفندم والمغنية والمؤلفة التونسية آمال المثلوثي.

طيران الإمارات للآداب

يشكل مهرجان طيران الإمارات للآداب من 29 يناير إلى 3 فبراير الفعالية الأضخم في المنطقة للاحتفاء بالكلمة المكتوبة والمحكيّة، ويتيح للزوار من جميع الأعمار فرصةً للتواصل مع كتّابهم المفضلين، وحضور النقاشات الأدبية وورش العمل المميزة.

سكة للفنون والتصميم

يعود مهرجان سكة للفنون والتصميم، المبادرة الرائدة التي أطلقتها هيئة الثقافة والفنون بدبي، ليجمع الفنانين من دولة الإمارات ومختلف أنحاء دول الخليج من 31 يناير إلى 9 فبراير لتزيين حي الشندغة التاريخي بأعمالٍ تشكيلية تحيك المستقبل، وتشكل تجربةً رائدة للفنون الخيالية.

كتاب «ليونيد بارفينوف»

يستعد الصحافي ومقدم البرامج التلفزيونية الشهير ليونيد بارفينوف لزيارة دبي بهدف إطلاق كتابه الجديد «نامدني أور إيرا 2016-2020» يوم 4 يناير 2025 ضمن فعالية حصرية على مسرح زعبيل، كما يستعرض بارفينوف خلال الفعالية آخر أفلامه وسلسلة برامج تحمل اسم الكتاب ذاته، والتي حققت النجاح على قناة «يوتيوب».

مسرحية أبراكادابرا 2

تُعرض المسرحية الكوميدية الكويتية «أبراكادابرا 2» على مسرح دبي أوبرا 4 و5 يناير، وتشكل امتداداً للجزء الأول منها، وتدور أحداث هذا العرض حول فرقة مسرحية شهيرة تستعدّ لتقديم أضخم عرض لها في المدينة.

أمسية بافيل فوليا

يستعد الكوميدي الروسي بافيل فوليا لإحياء أمسية كوميدية لا تُفوّت في كوكاكولا أرينا يوم 6 يناير، فهو أحد أشهر نجوم الكوميديا في روسيا ولديه أكثر من 15 مليون متابع على منصة إنستغرام، ليأخذ الجمهور في رحلة كوميدية تتناول بالنقد الساخر موضوعات متنوعة.

«زمفيرا» في حفل مباشر

يستقبل مسرح كوكاكولا أرينا المغنية الروسية الشهيرة زمفيرا لإحياء ليلة أسطورية من موسيقى الروك والبوب يوم 7 يناير. وتتمتع «زمفيرا» بشهرة واسعة على مدار مسيرتها الفنية المتواصلة منذ عقدين من الزمن.

كسارة البندق من «فاسيلي فاينونين»

تشهد خشبة مسرح زعبيل بفندق جميرا زعبيل سراي من 7 إلى 9 يناير، إحياء عالم خيالي على أنغام ورقصات عمل الباليه الموسيقي المسرحي «كسارة البندق»، للمؤلف الموسيقي الروسي الشهير بيوتر إليتش تشايكوفسكي.

حفل لماجد المهندس وأصالة

تجمع خشبة مسرح كوكاكولا أرينا يوم 10 يناير اثنين من أشهر نجوم الغناء في العالم العربي، هما الفنانان أصالة نصري وماجد المهندس.

مستقبل الإنسان 2025

تُقام فعالية مستقبل الإنسان 2025 على أرض مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، وتتولى تنظيمها شركة مايندفالي، لتكشف عن الإمكانات غير المحدودة للإنسان وآفاقه الواسعة. ويقدم هذا الملتقى على مدار ثلاثة أيام من 10 - 12 يناير مجموعة من النقاشات الملهمة وورش العمل التفاعلية والتجارب الغامرة.

احتفالية رأس السنة الصينية

تستضيف كوكاكولا أرينا يوم 11 يناير الاحتفالية الخاصة برأس السنة الصينية ومهرجان الربيع في دولة الإمارات، والتي تضم عروضاً ترفيهية موسيقية ومسرحية تسلط الضوء على التراث الصيني الذي يمتد لأكثر من 5000 سنة. وتجمع النسخة الـ11 من الفعالية الثقافية المجتمعين الإماراتي والصيني للاحتفاء بالعادات والتقاليد المتوارثة

راقصة الباليه زخاروفا

تقدم راقصة الباليه الشهيرة عالمياً سفيتلانا زخاروفا عرضها مودانس على خشبة مسرح دبي أوبرا يوم 15 يناير وترافقها فرقة راقصة من ألمع نجوم مسرح البولشوي. ويتضمن العرض المزدوج أداءً استثنائياً لمشهد كوم أون رسبيرو من إبداع ماورو بيجونزيتي على موسيقى هاندل، ورقصة غابرييل شانيل التي تحتفي بإرث كوكو شانيل.

عرض آل موراي

أمسية من الضحك والتشويق مع الكوميدي البريطاني آل موراي في دبي أوبرا يوم 20 يناير. وقد جرى تصنيف موراي كأحد أظرف 50 كوميدياً بريطانياً من قِبل ذا أوبزرفر، إلى جانب أنه جاء في المرتبة 16 ضمن قائمة «أعظم 100 ستاند آب كوميدي» على القناة الرابعة.

حفل الدي جي مترو بومين

يستعد مسرح كوكاكولا أرينا يوم 24 يناير لاستضافة حفل مفعم بالحماس والإيقاعات الإلكترونية للمنتج الموسيقي والفنان والدي جي المرشح لجائزة غرامي Metro Boomin. ويحظى النجم Boomin بشعبية كبيرة، مع إدراج ثلاثة من ألبوماته في قائمة بيلبورد 200 لأفضل الألبومات في العالم.

ستيف أوكي في حفل مباشر

يعود الدي جي العالمي ستيف أوكي لتقديم أمسية على شاطئ باراستي يوم 25 يناير، وقد حققت إبداعات أوكي شهرة كبيرة حول العالم مع تصنيفه في المرتبة 12 على قائمة أفضل 100 دي جي عالمي.

حفل فرقة Green Day

عشاق موسيقى الروك على موعد يوم 27 يناير مع أمسية تاريخية تحييها فرقة Green Day، إحدى أبرز الفرق الموسيقية في العالم وأكثرها شهرةً في مبيعات الألبومات، في أول حفل لها بالشرق الأوسط في مدينة إكسبو دبي، والذي تتولى تنظيمه أول ثينجز لايف ميدل إيست.

حفل فرقة CAS

تستعد فرقة البوب كاسابيان لتقديم أمسية موسيقية يوم 31 يناير في كوكاكولا أرينا بقيادة المغني جريج جونزالس، إلى جانب راندال ميلر على الجيتار، وجايكوب تومسكي على الطبول. ويضمن الحفل للحضور الاستمتاع بأجمل الأجواء الرومانسية على وقع أعمال مميزة.

. دبي للتسوق يستمر في تقديم عروض ترويجية، وفعاليات عائلية، ومفاجآت مميزة احتفالاً بمرور ثلاثة عقود على انطلاقه.

. في حتا وادي هب يمكن للزوار الاستمتاع بالإطلالات الخلابة أثناء ممارسة نشاط الانزلاق بالحبال والتجديف بقوارب الكاياك.

. «سوق &e إم أو تي بي» يحيي أجواء تجمع بين الحنين إلى خمسينات القرن الماضي وأحدث التوجهات المستقبلية.

. مهرجان طيران الإمارات للآداب يشكل الفعالية الأضخم في المنطقة للاحتفاء بالكلمة المكتوبة والمحكيّة.

. 1000 طائرة درون تقدم تشكيلات مذهلة تحتفي بماضي دبي العريق، وحاضرها الزاهر، ومستقبلها الطموح.

. 50 ألف شخص تستضيفهم محمية المرموم الطبيعية خلال مهرجان «المرموم: فيلم في الصحراء».