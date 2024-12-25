الموسم المسرحي لـ«ربع قرن» يجتذب 3000 زائر

اختتم مركز ربع قرن للمسرح وفنون العرض، أول من أمس، موسمه المسرحي لهذا العام، بعد أن نجحت فعالياته في استقطاب أكثر من 3000 زائر، بينهم شخصيات بارزة في الوسط الفني والثقافي.

ونظمت الفعاليات في ثلاثة مواقع، شملت قلب الشارقة وحصن الذيد وشاطئ خورفكان.

وحرص المركز على أن يكون موسم ربع قرن للمسرح وفنون العرض منصة لإبراز الإبداع الشبابي، مع التركيز على تنمية مهارات المشاركين ببرامج وورش المركز بمشاركة منتسبي مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين التابعة لـ«أطفال الشارقة»، وسجايا فتيات الشارقة، وناشئة الشارقة، والشارقة لتطوير القدرات، من مختلف الفئات العمرية.

وضم موسم هذا العام 39 عرضاً مسرحياً، قدمها أكثر من 400 منتسب من كل مراكز مؤسسات ربع قرن المنتشرة في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وعددها 23 مركزاً، إضافة إلى المراكز التخصصية التابعة لربع قرن للمسرح، وفنون العرض «مركز فنون العرائس ومركز الفنون المسرحية».

وتنوّعت العروض بين المسرحيات الصامتة والمسرحيات الاجتماعية الهادفة والمسرح الغنائي ومسرح العرائس وخيال الظل، والمسرحيات التراثية التي عكست الأصالة الثقافية والتراث الشعبي لدولة الإمارات، ما أضفى على الموسم طابعاً يمزج بين الحداثة والتقاليد.