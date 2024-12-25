«دبي للثقافة» تستقبل المشاركات في «مخيم المبدعين»

فتحت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) باب التسجيل في النسخة الثانية من برنامج «مخيم المبدعين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – نسخة الذكاء الاصطناعي والابتكار»، الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع شركة «غوغل»، بهدف دعم أعضاء المجتمع الإبداعي، وتطوير مهاراتهم، وتمكينهم من توظيف التكنولوجيا وحلول الذكاء الاصطناعي في دعم مشاريعهم الإبداعية، إلى جانب تعزيز حضورهم الرقمي، وتشجيعهم على التعلم عبر التجارب العملية.

ودعت الهيئة المبدعين في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى التسجيل في المخيم، إذ تواصل استقبال طلبات المشاركة حتى 10 يناير المقبل، وستكون المقاعد محدودة في المخيم الذي سيقام على مدار أربعة أيام، وسيتيح فرص التواصل والتعاون بين أصحاب المواهب والكفاءات المتميزة، إلى جانب الحصول على إرشاد فردي ومخصص من خبراء «غوغل» في مجال التقنيات الذكية، إذ تستضيف مكاتب الشركة فعاليات المخيم، بينما تستضيف منطقة القوز الإبداعية فعاليات اليوم الأخير، التي ستركز على الابتكار والفن الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وأكدت مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في «دبي للثقافة»، شيماء راشد السويدي، أهمية «مخيم المبدعين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – نسخة الذكاء الاصطناعي والابتكار»، ودوره في تحفيز روح الابتكار لدى أصحاب المواهب، وتشجيعهم على الاستفادة من الأدوات الرقمية، وتقديم أفكار ومشاريع مبتكرة تجمع بين الفنون والتكنولوجيا، وذلك بالتزامن مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار. وقالت: «تحرص (دبي للثقافة) من خلال المخيم على فتح الآفاق أمام المبدعين، وتمكينهم من الوصول إلى الخبراء والأدوات والمعرفة، واستكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وما تمتلكه من قدرات نوعية خاصة بإنشاء المحتوى وتوليد أفكار فريدة لمشاريعهم المختلفة، ما يسهم في تعزيز ريادة دبي ومكانتها العالمية، كأكثر مدن العالم استعداداً للمستقبل».

يشار إلى أن النسخة الأولى من برنامج «مخيم المبدعين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا– نسخة الاستدامة» استقطبت 88 مبدعاً، اختير منهم 21 مشاركاً من 10 دول للمشاركة في المخيم الذي أقيم تحت إشراف 41 مُرشداً ومتخصصاً في مختلف المجالات. وتضمّن البرنامج لقاءات توجيه فردية للمشاركين، بإشراف 19 خبيراً من «غوغل».

شيماء السويدي:

. المخيم يمكِّن المشاركين من الوصول إلى الخبراء والأدوات والمعرفة، واستكشاف تطبيقات متقدمة.